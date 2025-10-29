Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: -10,31 %
Platz 1
Performance 1M: +1,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist negativ, geprägt von einem Kursverfall von 20% in den letzten 14 Tagen. Sorgen über die Unternehmensführung und mögliche Insolvenzgefahren dominieren die Diskussion, während einige Anleger auf Kaufgelegenheiten bei einem möglichen Boden bei 165 Euro spekulieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 2
Performance 1M: +7,08 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 3
Performance 1M: +1,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Trotz eines Gewinnrückgangs von 6% in den letzten 14 Tagen zeigt der Kurs einen Anstieg von 6%, was auf bessere als erwartete Unternehmenszahlen hinweist. Anleger schätzen die Marke und erwarten positive Entwicklungen, was sich in der Kursreaktion widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 4
Performance 1M: +3,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Spekulation um die Übernahme von BlackLine den Kurs belastet hat, bleibt UBS optimistisch mit einem Kursziel von 300 Euro. Einige Anleger sehen die Situation als Kaufgelegenheit, trotz der negativen Kursentwicklung der letzten 14 Tage.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 5
Performance 1M: -2,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, mit einer Kursentwicklung von +6,5 % in den letzten 14 Tagen. Anleger erwarten, dass die Aktie auf 40 € steigen könnte, insbesondere nach Rekordergebnissen. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Vergleich zu internationalen Banken. Die Diskussion zeigt eine optimistische Marktstimmung, während einige Anleger die Bank weiterhin kritisch betrachten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 6
Performance 1M: -1,51 %
Banco Santander
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 7
Performance 1M: -1,78 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 8
Performance 1M: +5,39 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 9
Performance 1M: +1,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Milliardenprojekts mit Nvidia fiel der Kurs in den letzten 14 Tagen um 1,66%. Analysten empfehlen Kauf, doch die Aktie gilt als langweilig. Die T-Mobile-Sparte wird kritisch betrachtet, und es besteht der Wunsch nach mehr Innovation, um das Anlegerinteresse zu steigern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Air Liquide
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 10
Performance 1M: -0,38 %
