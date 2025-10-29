Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas

Das Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist negativ, geprägt von einem Kursverfall von 20% in den letzten 14 Tagen. Sorgen über die Unternehmensführung und mögliche Insolvenzgefahren dominieren die Diskussion, während einige Anleger auf Kaufgelegenheiten bei einem möglichen Boden bei 165 Euro spekulieren.