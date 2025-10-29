AKTIE IM FOKUS 3
Adidas verlieren zehn Prozent - Telefonkonferenz macht nervös
- Adidas-Aktien fallen über zehn Prozent, tiefster Stand.
- Nervosität wegen vorsichtiger US-Bestellungen.
- Zölle besser im Griff, Verlustprognose gesenkt.
(neu: Kurs aktualisiert)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Mittwochnachmittag ihre Kursverluste deutlich ausgeweitet. Auf dem tiefsten Stand seit Anfang September betrug das Minus zuletzt mehr als zehn Prozent. Im etwas leichteren Dax waren die Titel des Sportartikelherstellers damit der mit Abstand schwächste Wert.
Händler begründeten die jüngsten Verluste mit Aussagen des Managements während der Telefonkonferenz - und hier besonders mit Äußerungen zum Geschäft in den USA. Für etwas Nervosität sorge wohl die Aussage, dass US-Einzelhändler mit ihren Bestellungen derzeitig vorsichtig agierten. Die am Mittwoch vorgelegten endgültigen Zahlen der Herzogenauracher für das dritte Quartal waren zuvor kein Kurstreiber mehr gewesen.
Die Auswirkungen der US-Zölle scheint Adidas jedoch besser in den Griff zu bekommen. Aussagen dazu hatten die Anleger anfangs auch schon etwas irritiert. Für das laufende Jahr rechnet Konzernchef Björn Gulden nur noch mit Einbußen in Höhe von rund 120 Millionen Euro. Zuvor waren die Franken von einem Negativeinfluss im Wert von 200 Millionen Euro ausgegangen./ajx/tih/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 24.149 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,86 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +27,20 %/+69,59 % bedeutet.
