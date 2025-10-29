ROUNDUP
Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten
- Umsatz von Visa im Q4 um 12% auf 10,7 Mrd. $ gestiegen
- Gewinn fiel um 4% auf 5,1 Mrd. $ im gleichen Zeitraum
- Aktienkurs von Visa sank um 1% im frühen Handel
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 12 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn fiel hingegen unter dem Strich um 4 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar zu. Das Wachstum beim Zahlungsvolumen und der durchgeführten Transaktionen sei stark geblieben, hieß es weiter.
Die Ergebnisse lagen einen Hauch über den Erwartungen von Analysten. Der Aktienkurs von Visa sackte am Mittwoch im frühen US-Handel in einem freundlichen Marktumfeld zuletzt um ein Prozent ab./he/so/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie
Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 294 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +0,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 499,41 Mrd..
Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 394,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +27,55 %/+46,26 % bedeutet.
"Exklusiv: Finanzbranche digitales Bezahlen mit der Brechstange durchsetzen
Visa und Mastercard wollen das digitale Bezahlen jetzt mit der Brechstange durchsetzen – und schließen dazu ein Bündnis mit wesentlichen Playern der deutschen Kreditwirtschaft. Die gemeinsame Kampagne nennt sich "Deutschland zahlt digital" und zielt auf jene zehntausenden Händler und Gastronomen hierzulande, die ihren Kunden immer noch ausschließlich Bargeldzahlung anbieten. Laut der diese Woche online gestellten Website der Initiative sollen die Betriebe geködert werden, indem sie ein kostenloses Terminal erhalten, das auch kostenlos installiert wird. Zudem sollen sie bis zu einer Umsatzhöhe von 50.000 Euro für zwölf Monate keinerlei Transaktionsgebühren zahlen. Subventioniert wird die Aktion dem Vernehmen nach wesentlich von Mastercard und Visa selbst. Als direkte Ansprechpartner der Händler fungieren allerdings "Akzeptanzpartner" wie die VR Payment (also die Payment-Tochter der DZ Bank), Commerz Globalpay (also das PSP-Joint-Venture der Commerzbank) und Vert (also der Merchant-Solutions-Spezialist der Deutschen Bank). Neben den drei bankeneigenen Playern sind drei unabhängige Payment Service Provider bzw. Terminal-Spezialisten am Start, nämlich Unzer, SumUp und Flatpay. Dagegen fehlen Payone (also der Sparkassen-Acquirer) und Nexi (also die frühere Concardis), wie der "Botschafter" der Kampagne, Payment-Vorkämpfer Marcus Mosen, gegenüber Finanz-Szene bestätigt. "Wir gehen allerdings davon aus, dass sich in einer zweiten Welle weitere relevante Akteure der Initiative anschließen werden." Das Kalkül von "Deutschland zahlt digital" dürfte darauf hinauslaufen, dass Händler, wenn sie einmal ein Bezahl-Terminal angeschafft haben, es auch nicht mehr abschaffen. Wobei es natürlich insbesondere in der Gastronomie auch Betriebe gibt, die sich Kartenzahlungen nicht unbedingt aus Kostengründen verweigern – sondern weil sie aus offensichtlichen Motiven eine eher schwammige Erfassung ihrer Umsätze präferieren. Ob Visa und Mastercard mit ihrer Initiative wirklich durchschlagen, bleibt also abzuwarten (und wird auch von der finanziellen Ausstattung der Kampagne abhängen; hierzu liegen uns keine Informationen vor)."
Quelle: https://finanz-szene.de/
Einmal mehr überragende Zahlen. Lässt die durchschnittliche jährliche Performance des DOW weit hinter sich. So liebe ich das.