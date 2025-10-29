    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    ROUNDUP

    Caterpillar übertrifft Erwartungen - Aktie legt kräftig zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Caterpillar Umsatz steigt um 10% auf 17,6 Mrd. USD.
    • Energie- und Transportbereich wächst um 17%.
    • Gewinn sinkt auf 2,3 Mrd. USD, Aktie steigt um 13%.
    IRVING (dpa-AFX) - Der US-Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Energieausrüstung profitiert. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 17,6 Milliarden US-Dollar (15,1 Mrd Euro) zu, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.

    Alleine der Bereich Energie und Transport steuerte nach einem Umsatzplus von 17 Prozent rund 8,4 Milliarden Dollar zum Umsatz bei. Dieser Geschäftsbereich bietet Motoren, Turbinen und Batteriespeicher für die Industrie an und wächst schneller als die traditionelleren Geschäftsbereiche, die Schwerlastgeräte für den Bau und Bergbau herstellen.

    Das von Analysten stark beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie (bereinigtes EPS) fiel zwar im Berichtszeitraum von 5,17 auf 4,95 Dollar. Analysten hatte aber im Schnitt mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis gerechnet. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn wegen höhere Steuerrückstellungen um knapp sieben Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. Die Aktie sprang im frühen US-Handel um mehr als 13 Prozent nach oben.

    Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. Das Unternehmen gilt als Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen auf jedem Kontinent in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport eingesetzt werden./mne/err/mis/he

    ISIN:US1491231015WKN:850598

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Caterpillar Aktie

    Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,84 % und einem Kurs von 510 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Caterpillar Aktie um -0,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 237,05 Mrd..

    Caterpillar zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,9067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.




