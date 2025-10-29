Diese aussichtsreiche Aktie ist eine der meistgehassten der Wall Street!

Obwohl angesichts des stark wachsenden Energiebedarfs durch KI-Rechenzentren in einer aussichtsreichen Branche tätig – der Solarindustrie – stößt die Aktie des Herstellers von Wechselrichtern und Batteriesystemen Enphase Energy an der Wall Street nur auf wenig Gegenliebe.

Das Börsenjahr 2025 war bislang ohnehin nicht von Erfolg für das Unternehmen gekrönt, das als eines der ganz wenigen in der Branche seine Profitabilität behaupten konnte. Am Mittwoch geht es nochmal eine Etage tiefer, nachdem die am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen.

Umsatz deutlich über den Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 7,8 Prozent auf 410,43 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um knapp 41 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Somit lieferte der Konzern das vierte Quartal mit steigenden Umsätzen in Folge. Die 2023/24 anhaltende Wachstumskrise ist damit endgültig vorüber.

Ausgerechnet in den Vereinigten Staaten, wo US-Präsident Donald Trump erneuerbaren Energien den Kampf angesagt hat, performte Enphase Energy besonders stark. Im Vergleich zum Vorquartal legten die Erlöse hier um 29 Prozent zu, während sie mit einem Minus von 38 Prozent auf dem europäischen Markt deutlich rückläufig waren.

Nettogewinn steigt um fast 80 Prozent

Auch beim Gewinn erzielte das Unternehmen ein Ergebnis über den Erwartungen. Der lag bereinigt bei 0,90 US-Dollar pro Aktie. Analystinnen und Analysten hatten auf lediglich 0,66 US-Dollar und damit auf ein Ergebnis nur einen Cent über dem des Vorjahres getippt.

Die Steigerung in den vergangenen 12 Monaten wird vor allem in absoluten Zahlen deutlich: Lag der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) vor einem Jahr bei 37,05 Millionen US-Dollar waren es im abgelaufenen Quartal 66,64 Millionen US-Dollar – ein Plus von 79,8 Prozent.

Dabei profitierte Enphase Energy von einem Anstieg der Bruttomarge, die aus einer höheren Auslieferung von IQ Batterien resultiert, welche höhere Margen als die Mikroinverter bieten.

Enttäuschende Prognose, Margendruck durch Zölle befürchtet

Bei der Prognose hingegen enttäuschte das Management die Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger. Für das kommende Quartal wurden Erlöse in Höhe von 310 bis 350 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt, am Markt war mit knapp 383 Millionen gerechnet worden.

Auch die Schätzung der Bruttomarge fiel mit einer Spanne von 40 bis 43 Prozent enttäuschend aus. Enphase Energy erwartet, dass das Ergebnis durch die US-Zollpolitik um bis zu 5 Prozentpunkte belastet wird. Im abgelaufenen Quartal lag die Bruttomarge noch bei 47,8 Prozent.

Neue Verluste gefährden nachhaltige Bodenbildung

Bei Enphase Energy gehört es inzwischen zum guten Ton, dass nicht der Hoffnungsschimmer, sondern das Haar in der Suppe gesucht wird. Dafür lieferte die Prognose unter den Erwartungen den Anlass, der die Freude über das gute Abschneiden im vergangenen Quartal zunichtemachte.

Die Aktie büßte am frühen Mittwochabend (Stand: 17:30 Uhr MEZ) rund 14 Prozent an Wert ein. Gegenüber dem Jahreswechsel belaufen sich die Verluste jetzt auf mehr als die Hälfte.

Auch aus charttechnischer Perspektive steht es wieder deutlich schlechter um Enphase Energy. Durch den Rücksetzer wird die 50-Tage-Linie als Widerstand bestätigt, während das 52-Wochen-Tief bei 29,89 US-Dollar gefährliche nahe rückt. Ein Kurs darunter wäre als Verkaufssignal zu bewerten.

Fazit: Nicht nachzuvollziehende Kursentwicklung – Einstiegschance!

Die anhaltend schwache Performance der Aktie steht nicht nur im Widerspruch zur Geschäftsentwicklung, sondern zunehmend auch zur unübersehbar günstigen Unternehmensbewertung.

Für 2025 ist Enphase Energy mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,8 bewertet. Das liegt um die Hälfte niedriger als der Branchendurchschnitt von 25,5. Weitere Highlights sind die Cashflow-Rendite von 8,1 Prozent und die blitzsaubere Bilanz. Nach Abzug aller Verbindlichkeiten verfügt das Unternehmen über ein Nettovermögen in Höhe von 274,4 Millionen US-Dollar.

Das qualifiziert die Aktie als klare antizyklische Einstiegschance. Sollte sich hier aus Sicht der Wall Street doch ein positiver Katalysator finden, könnte es sehr schnell gehen, denn die Leerverkaufsquote ist mit einem Anteil von 21,3 Prozent für ein profitabel wirtschaftendes Unternehmen bemerkenswert hoch!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Enphase Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,55 % und einem Kurs von 27,08EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 17:30 Uhr) gehandelt.

