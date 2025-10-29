Microsoft übertrifft Erwartungen: Doch die Aktie fällt trotzdem

Besonders die Cloud-Sparte Azure legte mit einem Umsatzplus von 40 Prozent kräftig zu und bleibt Microsofts wichtigster Wachstumstreiber. Insgesamt stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent, der Nettogewinn kletterte auf 27,7 Milliarden US-Dollar.

Der Softwarekonzern erzielte im ersten Geschäftsquartal einen Umsatz von 77,67 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen der Analysten (75,33 Milliarden). Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,13 US-Dollar (bereinigt) – auch hier wurden die Schätzungen (3,67 US-Dollar) klar übertroffen.

Trotz wachsender Skepsis über eine mögliche KI-Blase zeigt sich: Unternehmen investieren weiterhin massiv in künstliche Intelligenz – und Microsoft profitiert direkt davon. Erst zu Wochenbeginn hatte der Konzern seine Beteiligung an OpenAI auf 27 Prozent erhöht. Der Deal sichert Microsoft nicht nur Zugang zu KI-Technologien, sondern auch einen Anteil am Umsatz von OpenAI.

Besonders bemerkenswert: OpenAI verpflichtet sich, Compute-Leistungen im Volumen von rund 250 Milliarden US-Dollar über die kommenden Jahre ausschließlich bei Microsofts Cloud-Plattform Azure abzunehmen. Das stärkt das Sentiment rund um das boomende Cloud-Geschäft weiter.

Nach Einschätzung von Bank of America dürfte dieser Mega-Deal für einen kräftigen Wachstumsschub für Azure auslösen. Denn jedes ChatGPT-Gespräch, jede DALL-E-Grafik und jede auf GPT-Modellen basierende Business-Anwendung läuft künftig zwingend über Microsoft-Rechenzentren. Für das Unternehmen bedeutet das: kontinuierliche Erlöse aus Rechenleistung, Netzwerk und Storage – selbst wenn der eigentliche Kundenzugang über andere Plattformen erfolgt.

Anleger reagierten dennoch zurückhaltend: Die Aktie verlor nachbörslich mehr als 3 Prozent. Grund könnte die Sorge sein, dass der KI-Hype seinen Zenit überschreiten könnte – trotz starker Zahlen. Ein zweiter Grund könnten technische Störungen bei Azure und Microsoft 365 nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Ergebnisse. Auch Dienste wie Xbox und die Investor-Relations-Seite waren zeitweise nicht erreichbar.

