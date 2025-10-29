    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Cloud-Geschäft boomt!

    3877 Aufrufe 3877 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microsoft übertrifft Erwartungen: Doch die Aktie fällt trotzdem

    Microsoft hat mit starken Quartalszahlen überrascht. Besonders die Cloudsparte Azure wächst weiter kräftig. Dennoch geht der Aktie nachbörslich die Puste aus. Haben Anleger den KI-Boom schon satt?

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft überrascht mit starken Quartalszahlen.
    • Azure wächst um 40%, bleibt wichtigster Wachstumstreiber.
    • Aktie fällt nachbörslich, Anleger skeptisch wegen KI-Hype.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Cloud-Geschäft boomt! - Microsoft übertrifft Erwartungen: Doch die Aktie fällt trotzdem
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Softwarekonzern erzielte im ersten Geschäftsquartal einen Umsatz von 77,67 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen der Analysten (75,33 Milliarden). Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,13 US-Dollar (bereinigt) – auch hier wurden die Schätzungen (3,67 US-Dollar) klar übertroffen.

    Besonders die Cloud-Sparte Azure legte mit einem Umsatzplus von 40 Prozent kräftig zu und bleibt Microsofts wichtigster Wachstumstreiber. Insgesamt stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent, der Nettogewinn kletterte auf 27,7 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    561,36€
    Basispreis
    3,16
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    488,61€
    Basispreis
    4,11
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz wachsender Skepsis über eine mögliche KI-Blase zeigt sich: Unternehmen investieren weiterhin massiv in künstliche Intelligenz – und Microsoft profitiert direkt davon. Erst zu Wochenbeginn hatte der Konzern seine Beteiligung an OpenAI auf 27 Prozent erhöht. Der Deal sichert Microsoft nicht nur Zugang zu KI-Technologien, sondern auch einen Anteil am Umsatz von OpenAI.

    Microsoft

    -2,68 %
    +4,90 %
    +7,19 %
    +5,73 %
    +18,21 %
    +97,76 %
    +169,66 %
    +852,87 %
    +1.896,04 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

    Besonders bemerkenswert: OpenAI verpflichtet sich, Compute-Leistungen im Volumen von rund 250 Milliarden US-Dollar über die kommenden Jahre ausschließlich bei Microsofts Cloud-Plattform Azure abzunehmen. Das stärkt das Sentiment rund um das boomende Cloud-Geschäft weiter.

    Nach Einschätzung von Bank of America dürfte dieser Mega-Deal für einen kräftigen Wachstumsschub für Azure auslösen. Denn jedes ChatGPT-Gespräch, jede DALL-E-Grafik und jede auf GPT-Modellen basierende Business-Anwendung läuft künftig zwingend über Microsoft-Rechenzentren. Für das Unternehmen bedeutet das: kontinuierliche Erlöse aus Rechenleistung, Netzwerk und Storage – selbst wenn der eigentliche Kundenzugang über andere Plattformen erfolgt.

    Anleger reagierten dennoch zurückhaltend: Die Aktie verlor nachbörslich mehr als 3 Prozent. Grund könnte die Sorge sein, dass der KI-Hype seinen Zenit überschreiten könnte – trotz starker Zahlen. Ein zweiter Grund könnten technische Störungen bei Azure und Microsoft 365 nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Ergebnisse. Auch Dienste wie Xbox und die Investor-Relations-Seite waren zeitweise nicht erreichbar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 453,0EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 21:27 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 475,76$, was einem Rückgang von -10,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cloud-Geschäft boomt! Microsoft übertrifft Erwartungen: Doch die Aktie fällt trotzdem Microsoft hat mit starken Quartalszahlen überrascht. Besonders die Cloudsparte Azure wächst weiter kräftig. Dennoch geht der Aktie nachbörslich die Puste aus. Haben Anleger den KI-Boom schon satt?