Wie komplizierte Förderprogramme die Sanierung lähmen (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Energieeffizientes Bauen und Sanieren gilt als Schlüssel zur

Wärmewende, doch viele Projekte scheitern nicht an fehlendem Willen, sondern an

der Bürokratie. Aufwändige Anträge, unübersichtliche Programme, hohe

Anforderungen an Nachweise und energetische Standards: Was als staatliche

Unterstützung gedacht ist, wird für Eigentümer und Planer zum Geduldsspiel - mit

dem Effekt, dass viele Sanierungen gar nicht erst begonnen werden.



Das Fördersystem ist zu einem Labyrinth geworden; wer modernisieren will,

verliert sich schnell in Fristen, Formularen und Fachjargon. Dieser Beitrag

verrät, warum der Sanierungsstau nicht nur ein technisches, sondern längst ein

bürokratisches Problem ist und was sich ändern müsste, damit Wohnraum nicht

länger am Papier scheitert.









Wer Fördermittel beantragt, steht vor einem kaum durchschaubaren System aus

Formularen, Fristen und Fachbegriffen. Die Verfahren sind komplex, die

Anforderungen ändern sich häufig, und selbst erfahrene Planer verlieren schnell

den Überblick. Zwischen Antrag und Bewilligung vergeht nicht selten über ein

Jahr - in dieser Zeit dürfen Eigentümer jedoch nicht beginnen, weil ein

vorzeitiger Baubeginn den Förderanspruch gefährden würde. So entstehen

Wartezeiten, während Kosten und Zinsen weiterlaufen, Verträge verfallen und

Kalkulationen ins Wanken geraten.



Hinzu kommt eine Vielzahl an Programmen mit unterschiedlichen Konditionen und

ständig wechselnden Richtlinien. Jede Änderung zieht neue Berechnungen,

angepasste Finanzierungen und verschobene Zeitpläne nach sich. Statt

Planungssicherheit herrscht Unsicherheit, statt Anreizen Frustration. Auch die

umfangreichen Nachweispflichten bremsen zusätzlich: Unterlagen müssen mehrfach

eingereicht, korrigiert oder ergänzt werden. Planer verbringen mehr Zeit am

Schreibtisch als auf der Baustelle und Eigentümer empfinden den Prozess als

zermürbend.



Was als Unterstützung gedacht war, entwickelt sich so zur Belastung. Projekte

starten später, verteuern sich oder werden ganz aufgegeben. Viele Eigentümer

verzichten inzwischen auf Förderung oder setzen Sanierungen eigenfinanziert um.

Das Ergebnis: Die Sanierungsquote stagniert, die Kosten steigen und die

angestrebten Klimaziele rücken in weite Ferne.



Was sich ändern müsste



Damit Förderprogramme tatsächlich wirken, braucht es grundlegende Reformen.

Zentrale Informationsplattformen mit klaren Angaben zu Bedingungen, Fristen und

Kombinationsmöglichkeiten könnten den Prozess erheblich vereinfachen. Ebenso

wichtig sind stabile Rahmenbedingungen, die Planungssicherheit schaffen, statt

durch kurzfristige Änderungen neue Unsicherheiten zu erzeugen. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





