Wenn Bürokratie Wohnraum verhindert
Wie komplizierte Förderprogramme die Sanierung lähmen (FOTO)
Karlsruhe (ots) - Energieeffizientes Bauen und Sanieren gilt als Schlüssel zur
Wärmewende, doch viele Projekte scheitern nicht an fehlendem Willen, sondern an
der Bürokratie. Aufwändige Anträge, unübersichtliche Programme, hohe
Anforderungen an Nachweise und energetische Standards: Was als staatliche
Unterstützung gedacht ist, wird für Eigentümer und Planer zum Geduldsspiel - mit
dem Effekt, dass viele Sanierungen gar nicht erst begonnen werden.
Das Fördersystem ist zu einem Labyrinth geworden; wer modernisieren will,
verliert sich schnell in Fristen, Formularen und Fachjargon. Dieser Beitrag
verrät, warum der Sanierungsstau nicht nur ein technisches, sondern längst ein
bürokratisches Problem ist und was sich ändern müsste, damit Wohnraum nicht
länger am Papier scheitert.
Bürokratie als Bremsklotz der Wärmewende
Wer Fördermittel beantragt, steht vor einem kaum durchschaubaren System aus
Formularen, Fristen und Fachbegriffen. Die Verfahren sind komplex, die
Anforderungen ändern sich häufig, und selbst erfahrene Planer verlieren schnell
den Überblick. Zwischen Antrag und Bewilligung vergeht nicht selten über ein
Jahr - in dieser Zeit dürfen Eigentümer jedoch nicht beginnen, weil ein
vorzeitiger Baubeginn den Förderanspruch gefährden würde. So entstehen
Wartezeiten, während Kosten und Zinsen weiterlaufen, Verträge verfallen und
Kalkulationen ins Wanken geraten.
Hinzu kommt eine Vielzahl an Programmen mit unterschiedlichen Konditionen und
ständig wechselnden Richtlinien. Jede Änderung zieht neue Berechnungen,
angepasste Finanzierungen und verschobene Zeitpläne nach sich. Statt
Planungssicherheit herrscht Unsicherheit, statt Anreizen Frustration. Auch die
umfangreichen Nachweispflichten bremsen zusätzlich: Unterlagen müssen mehrfach
eingereicht, korrigiert oder ergänzt werden. Planer verbringen mehr Zeit am
Schreibtisch als auf der Baustelle und Eigentümer empfinden den Prozess als
zermürbend.
Was als Unterstützung gedacht war, entwickelt sich so zur Belastung. Projekte
starten später, verteuern sich oder werden ganz aufgegeben. Viele Eigentümer
verzichten inzwischen auf Förderung oder setzen Sanierungen eigenfinanziert um.
Das Ergebnis: Die Sanierungsquote stagniert, die Kosten steigen und die
angestrebten Klimaziele rücken in weite Ferne.
Was sich ändern müsste
Damit Förderprogramme tatsächlich wirken, braucht es grundlegende Reformen.
Zentrale Informationsplattformen mit klaren Angaben zu Bedingungen, Fristen und
Kombinationsmöglichkeiten könnten den Prozess erheblich vereinfachen. Ebenso
wichtig sind stabile Rahmenbedingungen, die Planungssicherheit schaffen, statt
durch kurzfristige Änderungen neue Unsicherheiten zu erzeugen.
Was sich ändern müsste
