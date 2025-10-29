    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wenn Bürokratie Wohnraum verhindert

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie komplizierte Förderprogramme die Sanierung lähmen (FOTO)

    Karlsruhe (ots) - Energieeffizientes Bauen und Sanieren gilt als Schlüssel zur
    Wärmewende, doch viele Projekte scheitern nicht an fehlendem Willen, sondern an
    der Bürokratie. Aufwändige Anträge, unübersichtliche Programme, hohe
    Anforderungen an Nachweise und energetische Standards: Was als staatliche
    Unterstützung gedacht ist, wird für Eigentümer und Planer zum Geduldsspiel - mit
    dem Effekt, dass viele Sanierungen gar nicht erst begonnen werden.

    Das Fördersystem ist zu einem Labyrinth geworden; wer modernisieren will,
    verliert sich schnell in Fristen, Formularen und Fachjargon. Dieser Beitrag
    verrät, warum der Sanierungsstau nicht nur ein technisches, sondern längst ein
    bürokratisches Problem ist und was sich ändern müsste, damit Wohnraum nicht
    länger am Papier scheitert.

    Bürokratie als Bremsklotz der Wärmewende

    Wer Fördermittel beantragt, steht vor einem kaum durchschaubaren System aus
    Formularen, Fristen und Fachbegriffen. Die Verfahren sind komplex, die
    Anforderungen ändern sich häufig, und selbst erfahrene Planer verlieren schnell
    den Überblick. Zwischen Antrag und Bewilligung vergeht nicht selten über ein
    Jahr - in dieser Zeit dürfen Eigentümer jedoch nicht beginnen, weil ein
    vorzeitiger Baubeginn den Förderanspruch gefährden würde. So entstehen
    Wartezeiten, während Kosten und Zinsen weiterlaufen, Verträge verfallen und
    Kalkulationen ins Wanken geraten.

    Hinzu kommt eine Vielzahl an Programmen mit unterschiedlichen Konditionen und
    ständig wechselnden Richtlinien. Jede Änderung zieht neue Berechnungen,
    angepasste Finanzierungen und verschobene Zeitpläne nach sich. Statt
    Planungssicherheit herrscht Unsicherheit, statt Anreizen Frustration. Auch die
    umfangreichen Nachweispflichten bremsen zusätzlich: Unterlagen müssen mehrfach
    eingereicht, korrigiert oder ergänzt werden. Planer verbringen mehr Zeit am
    Schreibtisch als auf der Baustelle und Eigentümer empfinden den Prozess als
    zermürbend.

    Was als Unterstützung gedacht war, entwickelt sich so zur Belastung. Projekte
    starten später, verteuern sich oder werden ganz aufgegeben. Viele Eigentümer
    verzichten inzwischen auf Förderung oder setzen Sanierungen eigenfinanziert um.
    Das Ergebnis: Die Sanierungsquote stagniert, die Kosten steigen und die
    angestrebten Klimaziele rücken in weite Ferne.

    Was sich ändern müsste

    Damit Förderprogramme tatsächlich wirken, braucht es grundlegende Reformen.
    Zentrale Informationsplattformen mit klaren Angaben zu Bedingungen, Fristen und
    Kombinationsmöglichkeiten könnten den Prozess erheblich vereinfachen. Ebenso
    wichtig sind stabile Rahmenbedingungen, die Planungssicherheit schaffen, statt
    durch kurzfristige Änderungen neue Unsicherheiten zu erzeugen.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Wenn Bürokratie Wohnraum verhindert Wie komplizierte Förderprogramme die Sanierung lähmen (FOTO) Energieeffizientes Bauen und Sanieren gilt als Schlüssel zur Wärmewende, doch viele Projekte scheitern nicht an fehlendem Willen, sondern an der Bürokratie. Aufwändige Anträge, unübersichtliche Programme, hohe Anforderungen an Nachweise und …