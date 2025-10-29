net digital AG hebt Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025 an
Die net digital AG überrascht mit einer beeindruckenden Umsatzsteigerung für 2025. Die neuen Zahlen übertreffen die bisherigen Erwartungen deutlich. Besonders die Bereiche Abrechnungsdienstleistungen und Kommunikation tragen zu diesem Erfolg bei.
- Die net digital AG hat die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 erneut angehoben.
- Der erwartete Gesamtjahresumsatz liegt nun zwischen 33,0 und 35,0 Millionen EUR, im Vergleich zu zuvor 23,0 bis 27,0 Millionen EUR.
- Die EBITDA-Prognose wurde auf 3,6 bis 4,0 Millionen EUR erhöht, nach einer vorherigen Schätzung von 2,2 bis 2,7 Millionen EUR.
- Die positive Entwicklung wird insbesondere durch die Bereiche Abrechnungsdienstleistungen, Kommunikation und Serviceaggregation unterstützt.
- Die Mitteilung wurde am 29. Oktober 2025 veröffentlicht und fällt unter die Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- Die net digital AG ist an den Börsen Düsseldorf und Frankfurt gelistet und hat die ISIN DE000A2BPK34.
Der Kurs von net digital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,43 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,000EUR das entspricht einem Plus von +11,11 % seit der Veröffentlichung.
