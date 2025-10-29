Warum Tempo jetzt zur Strategiefrage wird

Hamburg (ots) - Die Logistik steht 2025 an einem Wendepunkt. Laut Marktanalysen

wächst der deutsche Markt für Kurier-, Express- und Paketlogistik ab diesem Jahr

um 7,4 Prozent jährlich - getrieben durch Same-Day-Anforderungen, digitale

Produktionsketten und steigende Kundenerwartungen. Während immer mehr

Unternehmen auf Tempo setzen, arbeiten viele Lieferketten noch mit

Stückgutspeditionen - selbst dort, wo sie längst zu langsam sind.



"Stückgut funktioniert hervorragend für planbare Transporte mit

Standardanforderungen", sagt Timm Trede , Geschäftsführer von zipmend Express (h

ttps://zipmend.com/?utm_source=presseportal.de&utm_medium=press&utm_campaign=pr_

geo&utm_content=article_body) . "Aber sobald eine Lieferung zeitkritisch oder

empfindlich wird, stößt das System an seine Grenzen." Herkömmliche Speditionen

seien auf Kosteneffizienz optimiert, nicht auf Reaktionszeit. "Fahrer haben bei

Abholung und Zustellung sehr wenig Zeit. Wenn nach fünf bis zehn Minuten niemand

die Lieferung entgegennimmt, fahren sie weiter", erklärt Trede.





Expresslogistik ist das Gegenmodell dazu. Sie beschreibt Transporte, bei denen

eine Sendung, ohne Umladung oder Zwischenlager, direkt vom Absender zum

Empfänger befördert wird Ein Fahrzeug fährt ausschließlich für einen Auftrag.

Das spart Zeit, reduziert Beschädigungen und macht Lieferungen planbar, auch

wenn sie eilig sind.



Wie lange ein Express-Transport dauert, hängt von der Strecke ab. Typisch sind 3

bis 24 Stunden für europaweite Lieferungen nach Beauftragung. Damit ist

Expresslogistik die schnellste Form des Straßentransports - und die einzige, die

auch außerhalb fester Systemzeiten zuverlässig funktioniert.



Auch die Kosten unterscheiden sich klar. Eine Express-Zustellung beginnt im

niedrigen dreistelligen Bereich, abhängig von Entfernung, Fahrzeuggröße und

Gewicht. Doch während Stückgut oft günstiger erscheint, können

Produktionsstillstände, Vertragsstrafen oder Veranstaltungsverzögerungen schnell

teurer werden.



"Am Ende geht es nicht um Geschwindigkeit um der Geschwindigkeit willen", sagt

Trede. "Es geht darum, dass ein Auftrag fertig wird, eine Maschine läuft oder

eine Veranstaltung wie geplant stattfinden kann. Expresslogistik ist dann kein

Luxus, sondern Risikomanagement ."



