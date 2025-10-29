    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Expresslogistik statt Stückgut

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum Tempo jetzt zur Strategiefrage wird

    Hamburg (ots) - Die Logistik steht 2025 an einem Wendepunkt. Laut Marktanalysen
    wächst der deutsche Markt für Kurier-, Express- und Paketlogistik ab diesem Jahr
    um 7,4 Prozent jährlich - getrieben durch Same-Day-Anforderungen, digitale
    Produktionsketten und steigende Kundenerwartungen. Während immer mehr
    Unternehmen auf Tempo setzen, arbeiten viele Lieferketten noch mit
    Stückgutspeditionen - selbst dort, wo sie längst zu langsam sind.

    "Stückgut funktioniert hervorragend für planbare Transporte mit
    Standardanforderungen", sagt Timm Trede , Geschäftsführer von zipmend Express (h
    ttps://zipmend.com/?utm_source=presseportal.de&utm_medium=press&utm_campaign=pr_
    geo&utm_content=article_body) . "Aber sobald eine Lieferung zeitkritisch oder
    empfindlich wird, stößt das System an seine Grenzen." Herkömmliche Speditionen
    seien auf Kosteneffizienz optimiert, nicht auf Reaktionszeit. "Fahrer haben bei
    Abholung und Zustellung sehr wenig Zeit. Wenn nach fünf bis zehn Minuten niemand
    die Lieferung entgegennimmt, fahren sie weiter", erklärt Trede.

    Expresslogistik ist das Gegenmodell dazu. Sie beschreibt Transporte, bei denen
    eine Sendung, ohne Umladung oder Zwischenlager, direkt vom Absender zum
    Empfänger befördert wird Ein Fahrzeug fährt ausschließlich für einen Auftrag.
    Das spart Zeit, reduziert Beschädigungen und macht Lieferungen planbar, auch
    wenn sie eilig sind.

    Wie lange ein Express-Transport dauert, hängt von der Strecke ab. Typisch sind 3
    bis 24 Stunden für europaweite Lieferungen nach Beauftragung. Damit ist
    Expresslogistik die schnellste Form des Straßentransports - und die einzige, die
    auch außerhalb fester Systemzeiten zuverlässig funktioniert.

    Auch die Kosten unterscheiden sich klar. Eine Express-Zustellung beginnt im
    niedrigen dreistelligen Bereich, abhängig von Entfernung, Fahrzeuggröße und
    Gewicht. Doch während Stückgut oft günstiger erscheint, können
    Produktionsstillstände, Vertragsstrafen oder Veranstaltungsverzögerungen schnell
    teurer werden.

    "Am Ende geht es nicht um Geschwindigkeit um der Geschwindigkeit willen", sagt
    Trede. "Es geht darum, dass ein Auftrag fertig wird, eine Maschine läuft oder
    eine Veranstaltung wie geplant stattfinden kann. Expresslogistik ist dann kein
    Luxus, sondern Risikomanagement ."

    Pressekontakt:

    Timm Trede
    mailto:press@zipmend.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181324/6147711
    OTS: zipmend GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Expresslogistik statt Stückgut Warum Tempo jetzt zur Strategiefrage wird Die Logistik steht 2025 an einem Wendepunkt. Laut Marktanalysen wächst der deutsche Markt für Kurier-, Express- und Paketlogistik ab diesem Jahr um 7,4 Prozent jährlich - getrieben durch Same-Day-Anforderungen, digitale Produktionsketten und …