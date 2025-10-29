TERREPOWER präsentiert auf der AAPEX 2025 Innovationen für den Aftermarket im Bereich nachhaltige Fertigung

DAPHNE, Alabama, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Produkten für den Aftermarket, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom 4. bis 6. November auf der Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2025 im Venetian Expo in Las Vegas ausstellen wird. Das Unternehmen wird seine neuesten Durchbrüche in den Bereichen Elektrifizierung, intelligente Diagnose und zirkuläre Fertigung vorstellen, darunter die Einführung des S.T.A.R.T. (Symptom Troubleshooting and Resolution Tool) für Turbolader, Plug-and-Play-EV-Batteriepacks, Hybridgeneratoren und Innovationen im Bereich der elektrischen Servolenkung, die zeigen, wie Technologie und Nachhaltigkeit zusammenwirken, um Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit auf den sich ständig weiterentwickelnden Fahrzeugplattformen von heute zu steigern.

„Die Automobilbranche entwickelt sich in einem beispiellosen Tempo weiter, und TERREPOWER ist entschlossen, wie schon seit mehr als 35 Jahren eine Vorreiterrolle im Automobil-Aftermarket einzunehmen", so Duncan Gillis, CEO von TERREPOWER. „Auf der AAPEX 2025 möchten wir gerne zeigen, wie unsere kontinuierlichen Investitionen in Technologien – von Komponenten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge bis hin zu fortschrittlichen Support-Tools für Techniker – unseren Kunden eine effiziente und effektive Wartung von Fahrzeugen ermöglichen. Unser erweitertes Portfolio spiegelt unser Engagement wider, zuverlässige und nachhaltige Lösungen in großem Maßstab mit Komponenten anzubieten, die die OE-Standards erfüllen oder übertreffen."

Auf der AAPEX 2025 präsentiert TERREPOWER interaktive Produktvorführungen, bietet die Möglichkeit zum Austausch mit Produktexperten und stellt Werkzeuge und Lösungen für Techniker vor, die speziell für Hybrid-, Elektro- und Verbrennungsfahrzeuge entwickelt wurden. Das wachsende Portfolio des Unternehmens unterstreicht sein Engagement für die Lieferung hochwertiger, nachhaltig hergestellter und neuer Komponenten, die die OE-Standards erfüllen oder übertreffen.

„In einer Zeit, in der globale Zölle die Kosten für neue Importteile in die Höhe treiben, bietet der nachhaltige Herstellungsprozess von TERREPOWER einen entscheidenden Vorteil für den Automobil-Aftermarket", sagte John Boyer, Präsident der strategischen Geschäftseinheit Undercar von TERREPOWER. „Wir bieten hochwertige Teile, die weitgehend von diesen Preiserhöhungen verschont bleiben, was zu günstigeren Reparaturen führt und die Kosten für die Verbraucher niedrig hält. Indem wir mit den neuesten OE-Technologien Schritt halten, wie beispielsweise dem Branchenwandel von hydraulischer zu elektrischer Lenkung, und unser einzigartiges OE-Erbe nutzen, liefern wir zuverlässige, kostengünstige Lösungen, die letztendlich dazu beitragen, dass Fahrzeuge länger auf der Straße bleiben."