JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 950 auf 1010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 um 4 bis 6 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 12,12EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 17:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,1

Kursziel alt: 9,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

