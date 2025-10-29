    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings
    JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 950 auf 1010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 um 4 bis 6 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 12,12EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 17:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 10,1
    Kursziel alt: 9,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



