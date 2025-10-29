    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    Deutsche Anleihen vor US-Zinsentscheidung kaum verändert

    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,03 Prozent auf 129,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,62 Prozent.

    Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank am Abend werden am Markt für Staatsanleihen keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Die Fed dürfte die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte senken. Sie hatte im September erstmals in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Angesichts der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden werden derzeit kaum Konjunkturdaten veröffentlicht. Der "Shutdown" lasse "die Fed datenseitig zu einem Großteil im Blindflug agieren", schreibt die Helaba.

    Im Fokus der Anleger dürfte vor allem die Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz stehen. "Interessant wird sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist", schreibt die Helaba. An den Finanzmärkten wird derzeit erwartet, dass die Fed auch im Dezember die Leitzinsen senken wird./jsl/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
