Revival Gold durchteuft 3,0 g/t Gold über 21,1 Meter auf Mercur und mobilisiert vierte Bohranlage nach Beartrack-Arnett

Toronto, ON – 29. Oktober 2025 – Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ... ) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zum laufenden Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Mercur („Mercur“) des Unternehmens in Utah und dem Goldprojekt Beartrack-Arnett („Beartrack-Arnett“) in Idaho bereitzustellen.

Highlights

- Ein neues Kernbohrgerät wurde nach Beartrack-Arnett verbracht, wodurch sich die Gesamtzahl der Bohrgeräte, die auf den Projekten des Unternehmens im Einsatz sind, auf vier erhöht.

- Die Analyseergebnisse von 16 weiteren Bohrungen bei Mercur mit den folgenden herausragenden Abschnitten liegen vor:

0,77 g/t Gold über 38,1 Meter Mächtigkeit in RM25-093

3,93 g/t Gold über 3 Meter und 0,78 g/t Gold über 70,1 Meter Mächtigkeit in RM25-099

3,02 g/t Gold über 21,1 Meter Mächtigkeit in RMC25-011

- Revival Gold hat 70 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.500 Metern im Rahmen des für dieses Jahr geplanten 13.000 Meter umfassenden Programms bei Mercur niedergebracht.

- Derzeit wird sowohl auf Mercur als auch auf Beartrack-Arnett gebohrt. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.

„Revival Golds Projekt Mercur – ein flaches Tagebau-Goldprojekt mit Haufenlaugung – verzeichnet weiterhin lange Abschnitte mit ausgezeichneten Gehalten“, sagte Hugh Agro, President und CEO. „Wir haben 55 % des Programms abgeschlossen und sind gespannt auf die ausstehenden Ergebnisse. Die diesjährigen Bohrungen dienen der Unterstützung einer für 2026 geplanten Vormachbarkeitsstudie, dem nächsten Schritt auf dem Weg zur Wiederaufnahme der Produktion bei Mercur.“

Herr Agro fuhr fort: „Wir freuen uns auch über die Ankunft einer vierten Bohranlage bei Beartrack-Arnett in Idaho, wo Revival Gold neue hochgradige Gebiete ins Visier nimmt, um unsere bereits große Ressourcenbasis auf diesem Projekt zu erweitern. Die neue Bohranlage ist in Betrieb und wir erwarten erste Ergebnisse im Dezember.“

Details zu Beartrack-Arnett

Die Bohrungen auf Beartrack-Arnett wurden am 12. Oktober im Rahmen eines geplanten 3.900 Meter umfassenden Kernbohrprogramms aufgenommen, um das hochgradige Untertagepotenzial im neuen Zielgebiet Sharkey und auf Joss zu überprüfen und zu erweitern. Die Bohrungen auf Joss sollen an die Programme von Revival Gold aus den Jahren 2021 und 2022 anknüpfen, die die folgenden Abschnitte lieferten:

- 3,49 g/t über 115,4 Meter, einschließlich 10,12 g/t Gold über 11,4 Meter in BT22-242D

- 4,34 g/t über 110,6 Meter, einschließlich 12 g/t Gold über 13,7 Meter und 8,8 g/t Gold über 11,8 Meter in BT21-240D

Weitere Informationen zu früheren Bohrungen in Joss finden Sie in den Pressemitteilungen vom 2. Dezember 2021 und 22. September 2022.

Details zu Mercur

Das Programm auf Mercur begann am 12. Juli und soll 13.000 Meter umfassen. Die Bohrungen werden mit zwei RC-Bohrgeräten und einem Kernbohrgerät durchgeführt und konzentrieren sich auf die Hochstufung der vermuteten Mineralressourcen und die Entnahme von Material für metallurgische Tests. Bis zum 26. Oktober 2025 hat Revival Gold 70 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.500 Metern niedergebracht. Die gesammelten Daten werden die vom Unternehmen für das Jahr 2026 geplante Vormachbarkeitsstudie („PFS“) unterstützen, die einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Wiederaufnahme der Goldproduktion bei Mercur darstellt.

Im Allgemeinen stimmen die bisher bei Mercur gesammelten Ergebnisse zur Mineralisierung und Laugbarkeit mit den vermuteten Mineralressourcen und den metallurgischen Modellen überein, die für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Mercur entwickelt wurden (siehe „Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report on the Mercur Gold Project, Tooele & Utah Counties, Utah, USA“, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates und RESPEC Company LLC vom 2. Mai 2025).

Abbildung 1 zeigt die Standorte der Bohrungen. Die detaillierten Bohrergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Abbildung 1: Bohrplan bei Main Mercur

Tabelle 1: Detaillierte Bohrergebnisse

Bohrloch-Nr. Gebiet Azimut (Grad) Neigung (Grad) von (m) bis (m) Mächtigkeit1 (m) Brandprobe Goldgehalt3 (g/t) AuCN/AuFA Verhältnis2 (%) RMC25-011 Golden Gate 320 -55 75,8 96,9 21,1 3,02 44 102,0 106,7 4,7 1,95 87 141,7 148,3 6,6 0,73 91 RMC25-012 Sacramento 90 -50 Vor Erreichen des Ziels verloren gegangen, nicht analysiert RMC25-013 Mercur Hill 245 -75 68,8 78,9 10,1 0,65 70 104,2 105,8 1,5 0,37 89 105,8 108,7 Unzureichende Kerngewinnung für die Analyse 108,7 124,4 15,8 0,55 85 RM25-089 Marion Hill 90 -60 44,2 79,2 35,1 0,59 88 105,2 109,7 4,6 0,34 95 RM25-093 Marion Hill 210 -55 41,1 79,2 38,1 0,77 83 RM25-097 Marion Hill 30 -75 54,9 70,1 15,2 0,77 68 RM25-098 Rover 275 -70 32,0 36,6 4,6 2,28 99 57,9 80,8 22,9 0,66 82 RM25-099 Rover 265 -85 33,5 36,6 3,0 3,93 99 59,4 129,5 70,1 0,78 92 RM25-102 Marion Hill 105 -65 54,9 68,6 13,7 0,45 93 RM25-103 Marion Hill 40 -65 53,3 67,1 13,7 0,38 90 RM25-104 Rover 160 -60 1,5 9,1 7,6 0,56 98 41,1 59,4 18,3 0,54 79 RM25-105 Rover 245 -55 3,0 7,6 4,6 0,61 100 24,4 44,2 19,8 0,39 96 RM25-106 Rover 240 -55 27,4 42,7 15,2 0,44 58 47,2 57,9 10,7 0,47 96 RM25-107 Rover 335 -65 29,0 45,7 16,8 0,42 96 RM25-108 Rover 330 -70 7,6 10,7 3,0 0,31 93 27,4 62,5 35,1 0,42 90 RM25-109 Rover 235 -55 30,5 68,6 38,1 0,36 71 74,7 77,7 3,0 0,49 74

1 Die wahre Mächtigkeit aller Bohrlöcher wird auf 65 bis 100 % der Bohrlänge geschätzt. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

2 AuCN/AuFA ist das Verhältnis von cyanidlöslichem Gold zu Gesamtgold in der Brandprobe und liefert einen Hinweis auf die potenzielle Ausbeute bei der Haufenlaugung des beprobten Materials.

3 Mineralisierte Abschnitte werden auf Basis eines Cutoff-Gehalts von 0,17 g/t berechnet, wobei bis zu 2 Intervalle mit interner Verdünnung zulässig sind.

Das Konzessionsgebiet Mercur umfasst Anteile, die in Option von Barrick Resources (USA) Inc. und anderen Unternehmen gehalten werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem NI 43-101-konformen technischen Bericht des Unternehmens zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Goldprojekts Mercur, Tooele & Utah Counties, Utah, USA, erstellt von Kappes, Cassiday & Associates und RESPEC Company LLC, datiert 2. Mai 2025.

Programm zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt analysiert und alle Abweichungen untersucht. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Elko, Nevada, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, oder Vancouver, British Columbia, durchgeführt, und die geochemischen Multi-Element-Analysen erfolgen im Labor von ALS Minerals in Vancouver, British Columbia. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldanalysen werden an Bohrklein der Reverse Circulation-Bohrungen und in Viertel gesägten PQ-Kernen mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA23) durchgeführt. Ein Viertel der PQ-Kernproben wurde zur Analyse eingereicht, ein Viertel wird für das Probenarchiv und eine Hälfte für zukünftige metallurgische Säulentests aufbewahrt. Bei Proben, die laut Brandprobe mehr als 100 ppb Au enthalten, wird der Goldgehalt zusätzlich durch Zyanidlaugung mit anschließender AAS-Analyse an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an Mischproben aus ausgewählten Bohrungen unter Verwendung der ME-MS 41-Methode durchgeführt.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Dan Pace, RM SME, einem QP und Chief Geologist des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „RVG“ und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel „RVLGF“. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Scott Trebilcock, VP, Corporate Development & Investor Relations

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie „glaubt“, „erwartet“, „rechnet mit“, „schätzt“, „kann“, „könnte“, „würde“, „wird“, oder „plant“ zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Explorations-, metallurgischen, genehmigungsbezogenen und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens; die Ziele und erwarteten Ergebnisse des geplanten Bohr- und Erschließungsprogramms auf Mercur; und die Erwartung, dass das Unternehmen mit der Durchführung einer möglichen PFS und der formellen Stellung eines Antrags auf Erteilung einer Bergbaugenehmigung für das Projekt fortfahren wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Revival Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 0,408EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.