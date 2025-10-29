WEKA kündigt neue NeuralMesh-Architektur für NVIDIA BlueField-4 an

Revolutionäres Plattformdesign stellt eine bedeutende Entwicklung in der KI-Infrastruktur dar und eliminiert traditionelle CPU-Anforderungen, während es gleichzeitig eine bahnbrechende Leistungsdichte, lineare Skalierbarkeit und außergewöhnliche Energieeffizienz für KI-Fabriken in Unternehmen bietet

WASHINGTON und CAMPBELL, Kalifornien, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Von GTC Washington, D.C. 2025: WEKA hat heute bekannt gegeben, die nächste Generation von „NeuralMesh by WEKA", seinem intelligenten Speichersystem, für die neu angekündigte NVIDIA-BlueField-4 Datenverarbeitungseinheit (DPU) zu entwickeln und damit einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise zu kennzeichnen, wie KI-Infrastrukturen entwickelt und eingesetzt werden. Dieser bahnbrechende Ansatz macht eigenständige CPU-Server überflüssig und nutzt stattdessen die beispiellose Netzwerkbandbreite von 800 Gb/s sowie die 6-fache Rechenleistung von NVIDIA BlueField-4 , um das zu liefern, was WEKA-Geschäftsführer Liran Zvibel als „die perfekte Grundlage für die Zukunft der KI-Dateninfrastruktur" bezeichnet.