WEKA kündigt neue NeuralMesh-Architektur für NVIDIA BlueField-4 an
Revolutionäres Plattformdesign stellt eine bedeutende Entwicklung in der KI-Infrastruktur dar und eliminiert traditionelle CPU-Anforderungen, während es gleichzeitig eine bahnbrechende Leistungsdichte, lineare Skalierbarkeit und außergewöhnliche Energieeffizienz für KI-Fabriken in Unternehmen bietet
WASHINGTON und CAMPBELL, Kalifornien, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Von GTC Washington, D.C. 2025: WEKA hat heute bekannt gegeben, die nächste Generation von „NeuralMesh by WEKA", seinem intelligenten Speichersystem, für die neu angekündigte NVIDIA-BlueField-4 Datenverarbeitungseinheit (DPU) zu entwickeln und damit einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise zu kennzeichnen, wie KI-Infrastrukturen entwickelt und eingesetzt werden. Dieser bahnbrechende Ansatz macht eigenständige CPU-Server überflüssig und nutzt stattdessen die beispiellose Netzwerkbandbreite von 800 Gb/s sowie die 6-fache Rechenleistung von NVIDIA BlueField-4, um das zu liefern, was WEKA-Geschäftsführer Liran Zvibel als „die perfekte Grundlage für die Zukunft der KI-Dateninfrastruktur" bezeichnet.
Neukonzeption der KI-Infrastrukturarchitektur
Anstatt NeuralMesh auf herkömmlichen Servern mit separaten CPUs einzusetzen, wird die neue Generation der NeuralMesh-Speichersoftware von WEKA direkt auf NVIDIA BlueField-4 laufen, was die Bereitstellung von KI-Infrastrukturen grundlegend vereinfacht sowie gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit, Leistung und Energieeffizienz drastisch verbessert. Diese architektonische Veränderung stellt WEKAs bisher größte Übereinstimmung mit NVIDIAs Infrastruktur-Roadmap und Vision für das KI-Rechenzentrum dar.
Die perfekte Ergänzung für moderne KI-Infrastrukturen
NVIDIA BlueField-4 bietet programmierbare Infrastruktur, Beschleunigung, Zero-Trust-Sicherheit sowie massive Netzwerkfunktionen, die sich nahtlos in die Microservices-basierte Mesh-Architektur von NeuralMesh einfügen. In Verbindung mit den neuesten beschleunigten Rechenplattformen von NVIDIA bilden BlueField-4 und NeuralMesh eine einheitliche, effiziente Grundlage für KI-Fabriken im Gigaskalenbereich.
„Die rasante Entwicklung der KI erfordert eine intelligente Dateninfrastruktur, die sich mit beispielloser Effizienz anpassen und skalieren lässt", sagt Liran Zvibel, Mitbegründer und Geschäftsführer von WEKA. „Die NeuralMesh-Architektur von WEKA, die für NVIDIA BlueField-4 entwickelt wurde, ist ein enormer Fortschritt und bildet die Grundlage für die KI-Fabriken der nächsten Generation."