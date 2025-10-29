ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen'
- DZ Bank stuft BASF auf "Kaufen" mit 55 Euro ein.
- Quartalszahlen übertreffen Erwartungen des Marktes.
- Transformationsstrategie gewinnt an Dynamik, bleibt herausfordernd.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung herausfordernd, allerdings gewinne die Transformationsstrategie an Dynamik./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 43,75 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,14 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -15,62 %/+20,87 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Ende des Jahres läuft die Beschäftigungsgarantie in Ludwigshafen aus.
Ist doch Bewegung drin was die Umgestaltung angeht
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
