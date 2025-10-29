DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 43,75 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 17:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,14 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -15,62 %/+20,87 % bedeutet.