    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft BASF auf "Kaufen" mit 55 Euro ein.
    • Quartalszahlen übertreffen Erwartungen des Marktes.
    • Transformationsstrategie gewinnt an Dynamik, bleibt herausfordernd.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung herausfordernd, allerdings gewinne die Transformationsstrategie an Dynamik./rob/edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    

    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

