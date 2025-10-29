Aktien Frankfurt Schluss
Verluste vor US-Zinsentscheid und 'Big Tech'-Zahlen
- Anleger bremsen vor Zinsentscheidung der Fed.
- Dax schloss mit Minus von 0,64 Prozent.
- Wichtige Tech-Quartalszahlen nach US-Börsenschluss.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank und wichtigen Quartalszahlen aus dem amerikanischen Technologiesektor haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf die Bremse getreten. Auch das anstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi sorgte für Zurückhaltung.
Der Dax schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,64 Prozent bei 24.124,21 Zählern. Der MDax gab um 0,98 Prozent auf 29.940,39 Punkte nach.
Die Musik spielt zurzeit in den USA, wo das KI-Fieber für immer weitere Kursrekorde sorgt. Zudem wird am Abend das geldpolitische Gremium der US-Notenbank die Zinsentscheidung bekanntgeben. Marktteilnehmer gehen von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus.
Nach US-Börsenschluss werden unter anderem die Quartalszahlen einiger der wertvollsten Technologiekonzerne wie Microsoft , Alphabet und Meta veröffentlicht.
Am Mittwoch zogen hierzulande mit der Deutschen Bank , BASF , Mercedes-Benz und Adidas vier Dax-Konzerne mit Geschäftszahlen die Aufmerksamkeit auf sich./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 43,85 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +4,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,44 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 653,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +38,35 %/+45,91 % bedeutet.
