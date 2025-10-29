Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes schwächeln, während US-Märkte auf Erfolgskurs sind!
An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die amerikanischen Märkte optimistisch und verzeichnen Gewinne.
Foto: Daniel Karmann - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX notiert bei 24.154,50 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,42%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 29.984,25 Punkten um 0,66% nachgibt. Der SDAX fällt um 0,83% auf 16.894,90 Punkte, während der TecDAX mit einem Rückgang von 0,93% auf 3.676,79 Punkte den stärksten Verlust unter den deutschen Indizes verzeichnet. Im Gegensatz dazu zeigen sich die amerikanischen Indizes in positiver Stimmung. Der Dow Jones steigt um 0,55% und erreicht 47.984,48 Punkte. Auch der S&P 500 kann ein leichtes Plus von 0,16% verbuchen und steht bei 6.907,06 Punkten. Diese divergierende Entwicklung unterstreicht die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in Europa und den USA. Während die deutschen Indizes mit Verlusten kämpfen, profitieren die amerikanischen Märkte von einer optimistischeren Einschätzung der wirtschaftlichen Lage.
DAX TopwerteDie Deutsche Bank führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 4,90% an, gefolgt von der Mercedes-Benz Group mit 4,34% und RWE, das um 2,94% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete SAP einen Rückgang von 4,34%, während Zalando mit -4,99% und adidas mit einem deutlichen Minus von 10,63% die größten Verlierer im DAX sind.
MDAX TopwerteDie DWS Group zeigt sich im MDAX stark mit einem Plus von 4,56%, gefolgt von Aurubis mit 2,77% und TRATON, das um 2,68% zulegte.
MDAX FlopwerteTAG Immobilien verzeichnete einen Rückgang von 3,38%, während PUMA mit -3,95% und HelloFresh mit einem Minus von 6,09% zu den schwächsten Werten gehören.
SDAX TopwerteIm SDAX führt Kontron mit einem Anstieg von 4,72%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 1,90% und Elmos Semiconductor, das um 1,84% zulegte.
SDAX FlopwerteHYPOPORT fiel um 3,92%, während ProCredit Holding & Co.KGaA mit -5,03% und Draegerwerk mit einem Minus von 5,82% die größten Verlierer im SDAX sind.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt Kontron ebenfalls eine starke Performance mit 4,72%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 1,90% und Elmos Semiconductor, das um 1,84% zulegte.
TecDAX FlopwerteDeutsche Telekom fiel um 2,69%, während SAP mit -4,34% und Draegerwerk mit einem Minus von 5,82% die schwächsten Werte im TecDAX darstellen.
Dow Jones TopwerteCaterpillar führt die Dow Jones-Werte mit einem beeindruckenden Anstieg von 12,30%, gefolgt von NVIDIA mit 2,51% und Verizon Communications, das um 2,39% zulegte.
Dow Jones FlopwerteUnitedhealth Group verzeichnete einen Rückgang von 2,14%, während Coca-Cola mit -2,67% und Boeing mit einem Minus von 3,39% die größten Verlierer im Dow Jones sind.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Teradyne mit einem Anstieg von 19,95% hervor, gefolgt von Seagate Technology Holdings mit 17,31% und Western Digital, das um 12,69% zulegte.
S&P 500 FlopwerteSmurfit Westrock Public Limited Company fiel um 6,82%, während Hormel Foods mit -8,25% und Garmin mit einem Minus von 8,80% die größten Verlierer im S&P 500 sind.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte