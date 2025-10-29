    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Deutsche Indizes schwächeln, während US-Märkte auf Erfolgskurs sind!

    An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die amerikanischen Märkte optimistisch und verzeichnen Gewinne.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX notiert bei 24.154,50 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,42%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 29.984,25 Punkten um 0,66% nachgibt. Der SDAX fällt um 0,83% auf 16.894,90 Punkte, während der TecDAX mit einem Rückgang von 0,93% auf 3.676,79 Punkte den stärksten Verlust unter den deutschen Indizes verzeichnet. Im Gegensatz dazu zeigen sich die amerikanischen Indizes in positiver Stimmung. Der Dow Jones steigt um 0,55% und erreicht 47.984,48 Punkte. Auch der S&P 500 kann ein leichtes Plus von 0,16% verbuchen und steht bei 6.907,06 Punkten. Diese divergierende Entwicklung unterstreicht die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in Europa und den USA. Während die deutschen Indizes mit Verlusten kämpfen, profitieren die amerikanischen Märkte von einer optimistischeren Einschätzung der wirtschaftlichen Lage.

    DAX Topwerte

    Die Deutsche Bank führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 4,90% an, gefolgt von der Mercedes-Benz Group mit 4,34% und RWE, das um 2,94% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete SAP einen Rückgang von 4,34%, während Zalando mit -4,99% und adidas mit einem deutlichen Minus von 10,63% die größten Verlierer im DAX sind.

    MDAX Topwerte

    Die DWS Group zeigt sich im MDAX stark mit einem Plus von 4,56%, gefolgt von Aurubis mit 2,77% und TRATON, das um 2,68% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    TAG Immobilien verzeichnete einen Rückgang von 3,38%, während PUMA mit -3,95% und HelloFresh mit einem Minus von 6,09% zu den schwächsten Werten gehören.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt Kontron mit einem Anstieg von 4,72%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 1,90% und Elmos Semiconductor, das um 1,84% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    HYPOPORT fiel um 3,92%, während ProCredit Holding & Co.KGaA mit -5,03% und Draegerwerk mit einem Minus von 5,82% die größten Verlierer im SDAX sind.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt Kontron ebenfalls eine starke Performance mit 4,72%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 1,90% und Elmos Semiconductor, das um 1,84% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    Deutsche Telekom fiel um 2,69%, während SAP mit -4,34% und Draegerwerk mit einem Minus von 5,82% die schwächsten Werte im TecDAX darstellen.

    Dow Jones Topwerte

    Caterpillar führt die Dow Jones-Werte mit einem beeindruckenden Anstieg von 12,30%, gefolgt von NVIDIA mit 2,51% und Verizon Communications, das um 2,39% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Unitedhealth Group verzeichnete einen Rückgang von 2,14%, während Coca-Cola mit -2,67% und Boeing mit einem Minus von 3,39% die größten Verlierer im Dow Jones sind.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Teradyne mit einem Anstieg von 19,95% hervor, gefolgt von Seagate Technology Holdings mit 17,31% und Western Digital, das um 12,69% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    Smurfit Westrock Public Limited Company fiel um 6,82%, während Hormel Foods mit -8,25% und Garmin mit einem Minus von 8,80% die größten Verlierer im S&P 500 sind.


