Airbus hält nach Gewinnsprung an Jahreszielen fest

Im dritten Quartal erzielte Airbus einen Umsatz von 17,8 Milliarden Euro, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn sprang sogar um 38 Prozent auf gut 1,9 Milliarden Euro nach oben. Mit beiden Werten übertraf der Konzern die Erwartungen von Analysten deutlich. Der Überschuss wuchs hingegen nur um 14 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro, auch weil sich veränderte Währungskurse negativ auswirkten./stw/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 211,5 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 167,41 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -4,72 %/+7,19 % bedeutet.