    Airbus hält nach Gewinnsprung an Jahreszielen fest

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus hält trotz Herausforderungen an Jahreszielen fest.
    • Umsatz und Gewinn im Q3 deutlich gestiegen, über Erwartungen.
    • Produktion von A220 wird 2026 reduziert, A320neo ausgebaut.
    Airbus hält nach Gewinnsprung an Jahreszielen fest
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hält trotz Zoll-Ärger und verspäteter Triebwerke an seinen Plänen für das laufende Jahr fest. Im dritten Quartal legten mit den Flugzeug-Auslieferungen auch Umsatz und Gewinn deutlich zu, wie der europäische Dax-Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Vorstandschef Guillaume Faury plant für das Gesamtjahr weiterhin die Auslieferung von 820 Verkehrsflugzeugen, obgleich der Hersteller dafür in den letzten drei Monaten insgesamt mehr als 300 Maschinen an seine Kunden übergeben müsste.

    Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll 2025 wie geplant auf rund sieben Milliarden Euro klettern. Anders als bislang hat der Vorstand die Folgen des Zollstreits mit den USA dabei jetzt eingerechnet. Unterdessen treibt Airbus den Ausbau der Flugzeugproduktion voran, vor allem bei den stark gefragten Mittelstreckenjets der Modellfamilie A320neo. Beim kleineren Airbus A220 muss das Management hingegen zurückrudern: Dessen Produktion soll im Jahr 2026 statt nur 12 statt 14 Maschinen pro Monat erreichen.

    Im dritten Quartal erzielte Airbus einen Umsatz von 17,8 Milliarden Euro, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn sprang sogar um 38 Prozent auf gut 1,9 Milliarden Euro nach oben. Mit beiden Werten übertraf der Konzern die Erwartungen von Analysten deutlich. Der Überschuss wuchs hingegen nur um 14 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro, auch weil sich veränderte Währungskurse negativ auswirkten./stw/he

    Airbus

    ISIN:NL0000235190WKN:938914

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 211,5 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -0,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 167,41 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -4,72 %/+7,19 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
