adidas - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -9,43 % - 29.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die adidas Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,43 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von adidas Verluste von -6,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um -6,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,07 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

adidas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,66 % 1 Monat +1,86 % 3 Monate -6,71 % 1 Jahr -14,00 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die drastischen Kursverluste der adidas Aktie, die um 20% gefallen ist. Anleger sind verunsichert über die Ursachen, insbesondere nach einer positiven Prognose für 2025. Einige sehen die Situation als Kaufgelegenheit, während andere das Management kritisieren und einen Rücktritt des CEO fordern. Technisch wird ein weiterer Rückgang auf etwa 165 Euro erwartet, bevor eine Erholung möglich scheint.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,93 Mrd.EUR wert.

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.