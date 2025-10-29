Super Copper ernennt den erfahrenen Explorationsmanager Mark Gibson zum technischen Berater

29. Oktober 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) („Super Copper“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Mark Gibson zum technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Gibson ist ein erfahrener Geophysiker und eine Führungskraft im Bergbau mit mehr als 35 Jahren weltweiter Erfahrung in den Bereichen Exploration, Betriebsabläufe und Projektentwicklung. Er war als Chief Operating Officer und später als Chief Geophysics Officer bei Ivanhoe Electric Inc. (NYSE: IE) tätig, wo er geophysikalische Explorationskampagnen in Amerika und im Nahen Osten leitete. Während seiner Tätigkeit bei Ivanhoe Electric war er gleichzeitig Chief Operating Officer der Ivanhoe-Tochtergesellschaft Kaizen Discovery (TSXV: KZD), die das Kupfer-Gold-Projekt Pinaya in Peru exploriert, und der Ivanhoe-Tochtergesellschaft Cordoba Minerals Corp. (TSXV: CDB), die das Kupfer-Gold-Projekt Alacran in Kolumbien exploriert und entwickelt.

Derzeit ist er Chief Executive Officer von FeCycle Technologies Group Limited, die sich auf die Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen mit modernen Technologien konzentriert. Darüber hinaus ist er ein Direktor bei Copper Giant Limited (TSXV: CGNT), das das Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa in Kolumbien entwickelt.

„Marks Erfahrung in der Integration fortschrittlicher Geophysik mit disziplinierter Explorationsdurchführung wird für uns von großem Nutzen sein“, sagte Zachary Dolesky, Chief Executive Officer von Super Copper. „Er hat einige der zukunftsweisendsten Programme der Branche mitgeleitet, und seine Perspektive wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Explorationsplattform ausbauen und unsere Projekte vorantreiben. Seine Ernennung spiegelt unser Engagement wider, bereits in den frühesten Phasen der Projektentwicklung erstklassiges technisches Fachwissen zusammenzuführen.“

„Ich bin begeistert, einen Beitrag zu Super Coppers Vision zu leisten“, erklärte Mark Gibson. „Der Fokus des Teams auf die Integration von datengestützter Geowissenschaft, Technologie und einer soliden Umsetzung vor Ort ist genau die Art von zukunftsorientiertem Ansatz, der zu bedeutenden Entdeckungen führt.“

Als technischer Berater wird Herr Gibson strategische Leitlinien für das gesamte Explorationsportfolio von Super Copper bereitstellen und damit das Ziel des Unternehmens unterstützen, eine führende Plattform für die Entdeckung und Entwicklung von Kupfervorkommen aufzubauen.