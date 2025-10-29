Mindestens 20 Tote bei Überschwemmungen in Haiti

PORT-AU-PRINCE (dpa-AFX) - Im Karibikstaat Haiti sind bei schweren Überschwemmungen mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens zehn weitere werden vermisst, nachdem ein Fluss aufgrund der anhaltenden Regenfälle während des Hurrikans "Melissa" über die Ufer getreten war, wie der Leiter des Zivilschutzes, Emmanuel Pierre, örtlichen Medien sagte. Die Hälfte der Todesopfer seien Kinder. Die Suchaktionen dauern an.

Der Fluss La Digue war am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) im Westen des Landes über die Ufer getreten, wie unter anderem die Zeitung "Le Nouvelliste" und der Fernsehsender Radio Télévision Caraïbes berichteten. Zunächst war von acht Toten die Rede gewesen, die Zahl wurde später erhöht und könnte noch weiter steigen.