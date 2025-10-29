Elektromobilität im Fuhrpark
Unternehmen setzen auf nachhaltige Antriebe - aber mit Bedacht (FOTO)
Zum Whitepaper
https://ots.de/YmGKQp
Hannover (ots) - Die Umstellung auf Elektromobilität in deutschen Fuhrparks ist
in vollem Gange. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Reifen- und
Autoservice-Spezialisten Vergölst in Zusammenarbeit mit dem
Marktforschungsunternehmen Statista unter 500 Fuhrparkverantwortlichen. Zwar ist
der Anteil an E-Fahrzeugen in den meisten Pkw-Flotten noch überschaubar - doch
die Bereitschaft zur Transformation ist spürbar.
Hannover (ots) - Die Umstellung auf Elektromobilität in deutschen Fuhrparks ist
in vollem Gange. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Reifen- und
Autoservice-Spezialisten Vergölst in Zusammenarbeit mit dem
Marktforschungsunternehmen Statista unter 500 Fuhrparkverantwortlichen. Zwar ist
der Anteil an E-Fahrzeugen in den meisten Pkw-Flotten noch überschaubar - doch
die Bereitschaft zur Transformation ist spürbar.
Eine Bestandsaufnahme zeigt: Bislang hat Elektromobilität noch nicht
flächendeckend Einzug in deutsche Fuhrparks gehalten. Derzeit geben 80 % aller
befragten Fuhrparkverantwortlichen an, dass weniger als die Hälfte ihrer
Fahrzeuge elektrisch betrieben wird. Lediglich 5 % verzeichnen in ihren
Fuhrparks bereits einen E-Auto-Anteil von über 75 %. Fest steht aber auch: Damit
liegt der Anteil von Elektrofahrzeugen in Firmen- und Leasingflotten über dem
bundesdeutschen Schnitt. Im Januar 2025 waren lediglich 3,3 % aller deutschen
Pkw rein elektrisch betrieben, so der Deutschlandatlas des Bundesministeriums
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.
Der Wandel ist geplant
29 % der Unternehmen planen allerdings, ihre Flotte innerhalb des nächsten
Jahres auf alternative Antriebe, wie etwa Elektromobilität oder E-Fuels,
umzustellen. Weitere 29 % sehen eine Umrüstung in den nächsten zwei bis drei
Jahren vor. Besonders ambitioniert zeigen sich hier größere Unternehmen: 36 %
der Fuhrparkverantwortlichen mit 100 Fahrzeugen oder mehr geben an, bereits
innerhalb des nächsten Jahres gänzlich elektrisch unterwegs sein zu wollen.
Stadt vs. Land: Unterschiede erkennbar
Die Nutzung von E-Fahrzeugen unterscheidet sich jedoch deutlich zwischen
städtischen und ländlichen Regionen. 49 % der Befragten geben an, dass in ihren
Fuhrparks der E-Auto-Anteil in urbanen Gebieten größer sei - nur 14 % sehen die
E-Auto-Nutzung in ländlichen Regionen stärker verbreitet. Das unterstreicht die
Bedeutung von flächendeckender Ladeinfrastruktur sowie E-Auto-Servicefähigkeit
bestehender Werkstattnetze.
Vergölst und FleetPartner: Partner für den Wandel
Als bundesweit vertretene Werkstattkette ist Vergölst mit seinem erweiterten
Flottennetzwerk FleetPartner an der Seite aller Fuhrparks, die auf
Elektromobilität umrüsten - mit Know-how und umfassendem One-Stop-Angebot
bestehend aus Reifen- und Autoservice. "Erstklassiger Service und
Kundenzufriedenheit haben bei uns höchste Priorität und werden durch unsere
Kundinnen und Kunden sehr geschätzt", weiß Emanuel Buddensiek, Head of Sales der
Vergölst GmbH und Verantwortlicher für FleetPartner. "Wir haben uns sehr früh
auf die flächendeckende Professionalisierung im E-Fahrzeug-Segment
spezialisiert. Zeitgleich erweitern wir stetig unser Serviceportfolio entlang
aktueller Trends in der Automobilbranche. So sind wir nicht nur heute, sondern
auch morgen verlässlich für unsere Kundinnen und Kunden da."
Mehr Informationen zur Fuhrparkmanager-Umfrage 2025 sowie die Möglichkeit, sich
ein Whitepaper mit den exklusiven Ergebnissen herunterzuladen, finden sich unter
https://www.vergoelst.de/flottenmanagement-exklusive-einblicke.html
Über die Umfrage
Die Onlinebefragung wurde von Statista unter 500 Fuhrparkmanagern in Deutschland
durchgeführt. Ziel war es, aktuelle Herausforderungen, Trends und Anforderungen
im Flottenmanagement zu identifizieren.
Pressekontakt:
Marcel Schasse
Teamleitung Content & Kommunikation
Continental-Plaza 1, 30175 Hannover
mailto:marcel.schasse@vergoelst.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63105/6147820
OTS: Vergölst GmbH
Autor folgen