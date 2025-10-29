    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Elektromobilität im Fuhrpark

    Unternehmen setzen auf nachhaltige Antriebe - aber mit Bedacht (FOTO)

    Hannover (ots) - Die Umstellung auf Elektromobilität in deutschen Fuhrparks ist
    in vollem Gange. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Reifen- und
    Autoservice-Spezialisten Vergölst in Zusammenarbeit mit dem
    Marktforschungsunternehmen Statista unter 500 Fuhrparkverantwortlichen. Zwar ist
    der Anteil an E-Fahrzeugen in den meisten Pkw-Flotten noch überschaubar - doch
    die Bereitschaft zur Transformation ist spürbar.

    Eine Bestandsaufnahme zeigt: Bislang hat Elektromobilität noch nicht
    flächendeckend Einzug in deutsche Fuhrparks gehalten. Derzeit geben 80 % aller
    befragten Fuhrparkverantwortlichen an, dass weniger als die Hälfte ihrer
    Fahrzeuge elektrisch betrieben wird. Lediglich 5 % verzeichnen in ihren
    Fuhrparks bereits einen E-Auto-Anteil von über 75 %. Fest steht aber auch: Damit
    liegt der Anteil von Elektrofahrzeugen in Firmen- und Leasingflotten über dem
    bundesdeutschen Schnitt. Im Januar 2025 waren lediglich 3,3 % aller deutschen
    Pkw rein elektrisch betrieben, so der Deutschlandatlas des Bundesministeriums
    für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

    Der Wandel ist geplant

    29 % der Unternehmen planen allerdings, ihre Flotte innerhalb des nächsten
    Jahres auf alternative Antriebe, wie etwa Elektromobilität oder E-Fuels,
    umzustellen. Weitere 29 % sehen eine Umrüstung in den nächsten zwei bis drei
    Jahren vor. Besonders ambitioniert zeigen sich hier größere Unternehmen: 36 %
    der Fuhrparkverantwortlichen mit 100 Fahrzeugen oder mehr geben an, bereits
    innerhalb des nächsten Jahres gänzlich elektrisch unterwegs sein zu wollen.

    Stadt vs. Land: Unterschiede erkennbar

    Die Nutzung von E-Fahrzeugen unterscheidet sich jedoch deutlich zwischen
    städtischen und ländlichen Regionen. 49 % der Befragten geben an, dass in ihren
    Fuhrparks der E-Auto-Anteil in urbanen Gebieten größer sei - nur 14 % sehen die
    E-Auto-Nutzung in ländlichen Regionen stärker verbreitet. Das unterstreicht die
    Bedeutung von flächendeckender Ladeinfrastruktur sowie E-Auto-Servicefähigkeit
    bestehender Werkstattnetze.

    Vergölst und FleetPartner: Partner für den Wandel

    Als bundesweit vertretene Werkstattkette ist Vergölst mit seinem erweiterten
    Flottennetzwerk FleetPartner an der Seite aller Fuhrparks, die auf
    Elektromobilität umrüsten - mit Know-how und umfassendem One-Stop-Angebot
    bestehend aus Reifen- und Autoservice. "Erstklassiger Service und
    Kundenzufriedenheit haben bei uns höchste Priorität und werden durch unsere
    Kundinnen und Kunden sehr geschätzt", weiß Emanuel Buddensiek, Head of Sales der
    Vergölst GmbH und Verantwortlicher für FleetPartner. "Wir haben uns sehr früh
    auf die flächendeckende Professionalisierung im E-Fahrzeug-Segment
    spezialisiert. Zeitgleich erweitern wir stetig unser Serviceportfolio entlang
    aktueller Trends in der Automobilbranche. So sind wir nicht nur heute, sondern
    auch morgen verlässlich für unsere Kundinnen und Kunden da."

    Mehr Informationen zur Fuhrparkmanager-Umfrage 2025 sowie die Möglichkeit, sich
    ein Whitepaper mit den exklusiven Ergebnissen herunterzuladen, finden sich unter
    https://www.vergoelst.de/flottenmanagement-exklusive-einblicke.html

    Über die Umfrage

    Die Onlinebefragung wurde von Statista unter 500 Fuhrparkmanagern in Deutschland
    durchgeführt. Ziel war es, aktuelle Herausforderungen, Trends und Anforderungen
    im Flottenmanagement zu identifizieren.

