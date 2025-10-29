Unternehmen setzen auf nachhaltige Antriebe - aber mit Bedacht (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Hannover (ots) - Die Umstellung auf Elektromobilität in deutschen Fuhrparks ist

in vollem Gange. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Reifen- und

Autoservice-Spezialisten Vergölst in Zusammenarbeit mit dem

Marktforschungsunternehmen Statista unter 500 Fuhrparkverantwortlichen. Zwar ist

der Anteil an E-Fahrzeugen in den meisten Pkw-Flotten noch überschaubar - doch

die Bereitschaft zur Transformation ist spürbar.





Eine Bestandsaufnahme zeigt: Bislang hat Elektromobilität noch nicht

flächendeckend Einzug in deutsche Fuhrparks gehalten. Derzeit geben 80 % aller

befragten Fuhrparkverantwortlichen an, dass weniger als die Hälfte ihrer

Fahrzeuge elektrisch betrieben wird. Lediglich 5 % verzeichnen in ihren

Fuhrparks bereits einen E-Auto-Anteil von über 75 %. Fest steht aber auch: Damit

liegt der Anteil von Elektrofahrzeugen in Firmen- und Leasingflotten über dem

bundesdeutschen Schnitt. Im Januar 2025 waren lediglich 3,3 % aller deutschen

Pkw rein elektrisch betrieben, so der Deutschlandatlas des Bundesministeriums

für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.



Der Wandel ist geplant



29 % der Unternehmen planen allerdings, ihre Flotte innerhalb des nächsten

Jahres auf alternative Antriebe, wie etwa Elektromobilität oder E-Fuels,

umzustellen. Weitere 29 % sehen eine Umrüstung in den nächsten zwei bis drei

Jahren vor. Besonders ambitioniert zeigen sich hier größere Unternehmen: 36 %

der Fuhrparkverantwortlichen mit 100 Fahrzeugen oder mehr geben an, bereits

innerhalb des nächsten Jahres gänzlich elektrisch unterwegs sein zu wollen.



Stadt vs. Land: Unterschiede erkennbar



Die Nutzung von E-Fahrzeugen unterscheidet sich jedoch deutlich zwischen

städtischen und ländlichen Regionen. 49 % der Befragten geben an, dass in ihren

Fuhrparks der E-Auto-Anteil in urbanen Gebieten größer sei - nur 14 % sehen die

E-Auto-Nutzung in ländlichen Regionen stärker verbreitet. Das unterstreicht die

Bedeutung von flächendeckender Ladeinfrastruktur sowie E-Auto-Servicefähigkeit

bestehender Werkstattnetze.



Vergölst und FleetPartner: Partner für den Wandel



Als bundesweit vertretene Werkstattkette ist Vergölst mit seinem erweiterten

Flottennetzwerk FleetPartner an der Seite aller Fuhrparks, die auf

Elektromobilität umrüsten - mit Know-how und umfassendem One-Stop-Angebot

bestehend aus Reifen- und Autoservice. "Erstklassiger Service und

Kundenzufriedenheit haben bei uns höchste Priorität und werden durch unsere

Kundinnen und Kunden sehr geschätzt", weiß Emanuel Buddensiek, Head of Sales der

Vergölst GmbH und Verantwortlicher für FleetPartner. "Wir haben uns sehr früh

auf die flächendeckende Professionalisierung im E-Fahrzeug-Segment

spezialisiert. Zeitgleich erweitern wir stetig unser Serviceportfolio entlang

aktueller Trends in der Automobilbranche. So sind wir nicht nur heute, sondern

auch morgen verlässlich für unsere Kundinnen und Kunden da."



Mehr Informationen zur Fuhrparkmanager-Umfrage 2025 sowie die Möglichkeit, sich

ein Whitepaper mit den exklusiven Ergebnissen herunterzuladen, finden sich unter

https://www.vergoelst.de/flottenmanagement-exklusive-einblicke.html



Über die Umfrage



Die Onlinebefragung wurde von Statista unter 500 Fuhrparkmanagern in Deutschland

durchgeführt. Ziel war es, aktuelle Herausforderungen, Trends und Anforderungen

im Flottenmanagement zu identifizieren.



