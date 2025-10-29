    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Höchststände bei Indizes - Nvidia knackt Rekordmarke

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen setzen Rekordrally fort, Dow +0,28%.
    • Nvidia erreicht erstmals 5 Billionen USD Börsenwert.
    • Boeing und Fiserv verlieren stark, Zinsentscheidung steht an.
    Aktien New York - Höchststände bei Indizes - Nvidia knackt Rekordmarke
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Rekordrally fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände. In einem für Aktien weiterhin günstigen Umfeld konnte der Chiphersteller Nvidia beim Börsenwert erstmals die Marke von fünf Billionen US-Dollar knacken, was auch am Markt insgesamt für gute Laue sorgte.

    Der Dow stieg zuletzt um 0,28 Prozent auf 47.839 Punkte. Der S&P 500 gewann 0,17 Prozent auf 6.902 Punkte. Für den technologiestarken Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,33 Prozent auf 26.097 Punkte nach oben. Der mehr Werte umfassende Nasdaq Composite zog um 0,53 Prozent auf 23.953 Punkte an.

    Die Aktien von Nvidia gewannen unter den besten Werten im Dow zuletzt 2,7 Prozent. Die Papiere sind auf einem Höhenflug, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt.

    An der Index-Spitze schnellten die Anteilscheine von Caterpillar um mehr als 12 Prozent in die Höhe. Der Baumaschinen-Spezialist profitierte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Energieausrüstung.

    Ebenfalls stark gefragt waren die Aktien von Verizon , sie stiegen um gut zwei Prozent. Der harte Wettbewerb macht dem Telekomkonzern zwar weiter zu schaffen, dennoch überraschte der Gewinn positiv. Zudem wurde der Ausblick bestätigt.

    Am Dow-Ende verloren Boeing mehr als vier Prozent. Der kriselnde Flugzeugbauer muss die Auslieferung seines Großraumjets 777X wie erwartet erneut verschieben und verbucht dafür einen weiteren Milliardenverlust.

    Als Schlusslicht im S&P 500 knickten die Papiere von Fiserv um mehr als 41 Prozent ein. Der Anbieter von Software und Zahlungsverkehrs-Dienstleistungen für Finanzinstitute hatte die Gewinnprognose gekappt sowie eine umfassende Umstrukturierung des Leitungs- und Kontrollgremiums angekündigt.

    Ansonsten warteten die Anleger auf die im Handelsverlauf anstehende Zinsentscheidung der Notenbank und die Geschäftszahlen wichtiger Technologieunternehmen. Microsoft , Alphabet und Meta und Apple folgen am Donnerstag./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 197,4 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 18:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +13,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,34 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +14,69 %/+31,48 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
