    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen fallen vor Zinsentscheidung der Fed.
    • T-Note-Future sinkt um 0,08 % auf 113,36 Punkte.
    • Zinssenkung um 0,25 % wird von Märkten erwartet.
    US-Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,36 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag bei 3,99 Prozent.

    Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Fed dürfte am Abend ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hat. Volkswirte sind sich einig, dass die Fed auf die Schwäche des Arbeitsmarktes mit einer Lockerung reagiert. Starke Kursausschläge sind nicht zu erwarten. Schließlich erwarten die Finanzmärkte auf dieser und auch der Sitzung im Dezember eine Zinssenkung.

    Zudem warten die Märkte auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und dem chinesischen Parteichef Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea. Auf der Liste der Themen dürften unter anderem die US-Zölle gegen chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen gegen wichtige Rohstoffe stehen./jsl/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Leichte Kursverluste Die Kurse von US-Staatsanleihen haben vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,36 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag bei 3,99 …