Draegerwerk - Aktie verliert deutlich -6,60 % - 29.10.2025

Mit einer Performance von -6,60 % musste die Draegerwerk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Draegerwerk-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,77 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,27 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Draegerwerk um +63,51 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +21,27 % 3 Monate +9,77 % 1 Jahr +65,01 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 620,92 Mio.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die amerikanischen Märkte optimistisch und verzeichnen Gewinne.

Top- und Flop-Aktien am 29.10.2025 im TecDAX.

Drägerwerk (Dräger) hat im dritten Quartal 2025 robuste Ergebnisse vorgelegt, mit solidem Wachstum in beiden Segmenten und Regionen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7,6 % auf 833 Mio. EUR (+10,1 % bereinigt um Wechselkurse), gestützt durch eine breit gefächerte Nachfrage, während die Bruttomarge um 210 Basispunkte auf 45,6 % anstieg.

Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.