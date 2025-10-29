    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    US-Notenbank senkt erneut die Zinsen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Notenbank senkt Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte.
    • Zinsspanne jetzt bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
    • Zweite Senkung 2023 unter Druck von Trump.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent reduziert, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

    Es ist die zweite Leitzinssenkung in diesem Jahr. Die Entscheidung fiel unter erschwerten Bedingungen, da wegen der teilweisen Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) kaum Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Fed steht weiterhin unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell heftig angreift./jsl/he/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

