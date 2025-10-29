American Electric Power - Aktie zieht deutlich an - 29.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die American Electric Power Aktie. Sie steigt um +6,64 % auf 105,25€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

American Electric Power (AEP) ist ein führendes US-Energieunternehmen, das Strom erzeugt, überträgt und verteilt. Es betreibt eines der größten Stromnetze und bietet Energieoptimierungsdienste an. AEP ist stark im Mittleren Westen und Süden vertreten. Hauptkonkurrenten sind Duke Energy und NextEra Energy. AEPs Alleinstellungsmerkmale sind seine Infrastruktur und Investitionen in erneuerbare Energien.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei American Electric Power einen Gewinn von +6,02 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Electric Power Aktie damit um -2,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,79 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,21 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

American Electric Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,52 % 1 Monat +5,79 % 3 Monate +6,02 % 1 Jahr +7,87 %

Informationen zur American Electric Power Aktie

Es gibt 535 Mio. American Electric Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,89 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Während der Markt auf Stromengpässe blickt, liefert Bloom historische Zahlen und einen Deal, der alles verändern könnte. CEO Sridhar wittert den großen Durchbruch.

American Electric Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die American Electric Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Electric Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.