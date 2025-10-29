Börsen Update USA - 29.10. - S&P 500 schwach -0,19 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.679,12 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: Caterpillar +12,97 %, Verizon Communications +3,11 %, NVIDIA +1,69 %, Chevron Corporation +1,51 %, Travelers Companies +1,00 %

Flop-Werte: Boeing -4,33 %, Nike (B) -2,81 %, Unitedhealth Group -2,60 %, Visa (A) -1,97 %, Coca-Cola -1,74 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.036,44 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: American Electric Power +6,64 %, Cognizant Technology Solutions (A) +6,15 %, Constellation Energy +4,72 %, Palantir +4,26 %, Applied Materials +4,09 %

Flop-Werte: Verisk Analytics -10,96 %, CoStar Group -7,10 %, Automatic Data Processing -6,39 %, Adobe -5,02 %, PayPal -4,91 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:52) bei 6.882,88 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +15,47 %, Caterpillar +12,97 %, Centene +12,26 %, Western Digital +11,11 %, Cummins Inc. +6,66 %

Flop-Werte: Fiserv -44,18 %, Verisk Analytics -10,96 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -10,81 %, Hormel Foods -8,81 %, Garmin -7,49 %