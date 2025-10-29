JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Verizon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Dessen neuer Vorstandschef wolle "die Marktführerschaft zurückerobern", schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Es überrasche nicht, dass der Markt jetzt ein gewisses Risiko einpreise, dass sich der Wettbewerb nun verschärft. Für die US-Mobilfunktochter T-Mobile US stelle sich unter anderen die Frage, wie sie ihr langjähriges überdurchschnittliches Wachstum aufrechterhalten kann./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 28,23EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 20:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43,50

Kursziel alt: 43,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,50 € , was eine Steigerung von +54,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer