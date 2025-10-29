JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Verizon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Dessen neuer Vorstandschef wolle "die Marktführerschaft zurückerobern", schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Es überrasche nicht, dass der Markt jetzt ein gewisses Risiko einpreise, dass sich der Wettbewerb nun verschärft. Für die US-Mobilfunktochter T-Mobile US stelle sich unter anderen die Frage, wie sie ihr langjähriges überdurchschnittliches Wachstum aufrechterhalten kann./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 28,23EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 20:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43,50
Kursziel alt: 43,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
