    US-Indizes rutschen leicht ins Minus - Powell verunsichert Anleger

    • US-Börsen reagieren negativ auf Powells Aussagen.
    • Zinsentscheidung der Fed enttäuscht Anlegererwartungen.
    • Renditen steigen, Euro schwächt sich gegenüber Dollar.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Rekordniveau notierenden US-Börsen haben am Mittwoch ernüchtert auf Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell nach dem Zinsentscheid der Fed reagiert. Die wichtigsten Indizes wie der Dow Jones Industrial und der S&P 500 drehten leicht ins Minus und bewegten sich zuletzt kaum vom Fleck.

    Powell hatte gesagt, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen aufwärts gerichtet seien und im Dezember eine weitere Zinssenkung zur Stützung des Arbeitsmarktes keinesfalls eine ausgemachte Sache sei. Dabei hatten Anleger genau darauf gehofft.

    Die Aussagen Powells ließen die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen in die Höhe schnellen, und der Euro geriet zum US-Dollar unter Druck. Zuvor hatte die Fed den Leitzins wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt./la/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
