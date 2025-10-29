Kontron: Vorläufige Zahlen & Gewinnprognose 2025 bestätigt!

Kontron AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025, um auf Marktspekulationen zu reagieren.

Der Umsatz beträgt EUR 1.182 Mio., ein Rückgang im Vergleich zu EUR 1.208 Mio. im Vorjahr, bedingt durch den Wegfall des COM Geschäfts.

Das EBITDA steigt auf EUR 194 Mio., was einem Anstieg von 37% gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 141 Mio. entspricht, inklusive eines Einmaleffekts von EUR 46 Mio.

Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz von EUR 1,7 Mrd. erwartet, eine Anpassung von zuvor EUR 1,8 Mrd., während das EBITDA unverändert bei rund EUR 270 Mio. bleibt.

CEO Hannes Niederhauser betont starke Auftragseingänge, insbesondere in den Bereichen Bahninfrastruktur, Rüstung, Aerospace und Künstliche Intelligenz.

Die vollständigen Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 werden am 5. November veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kontron ist am 04.11.2025.

Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,460EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,79 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,600EUR das entspricht einem Plus von +0,62 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.881,55PKT (-0,79 %).





