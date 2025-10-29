    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro unter Druck - Powell: Weitere Zinssenkung im Dezember nicht sicher

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs unter Druck nach Powells Aussagen.
    • Fed senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte.
    • Fehlende Konjunkturdaten erschweren Entscheidungen.
    Devisen - Euro unter Druck - Powell: Weitere Zinssenkung im Dezember nicht sicher
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist nach geldpolitischen Aussagen des US-Notenbankpräsidenten unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Mittwoch im US-Handel zuletzt 1,1585 Dollar, nachdem sie im europäischen Geschäft noch teils deutlich über 1,16 Dollar notiert hatte.

    Jerome Powell hatte gesagt, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen aufwärtsgerichtet seien und im Dezember eine weitere Zinssenkung zur Stützung des Arbeitsmarktes keinesfalls eine ausgemachte Sache sei. Dabei hatten Anleger genau darauf gehofft.

    Zuvor hatte die Fed den Leitzins wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Sie reduzierte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent. Die vehementen Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen dürften eine Rolle gespielt haben.

    Allerdings fehlten der Fed dieses Mal zur Beurteilung der aktuellen Lage wichtige Konjunkturdaten, die infolge des andauernden Shutdowns in den USA nicht oder nur verspätet veröffentlicht wurden. Ein Ende der Haushaltssperre ist bislang nicht in Sicht.

    "Die fehlenden Daten machen den Währungshütern das Leben derzeit schwer", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Es scheine so, dass die Fed im Zweifelsfalle wohl lieber auf eine Zinssenkung im Dezember verzichtet, als wegen einer unzureichenden Datenlage eine falsche Entscheidung zu treffen./la/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro unter Druck - Powell: Weitere Zinssenkung im Dezember nicht sicher Der Kurs des Euro ist nach geldpolitischen Aussagen des US-Notenbankpräsidenten unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Mittwoch im US-Handel zuletzt 1,1585 Dollar, nachdem sie im europäischen Geschäft noch teils …