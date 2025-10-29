Kontron - Aktie steigt kräftig - 29.10.2025

Die Kontron Aktie konnte bisher um +5,31 % auf 22,790€ zulegen. Das sind +1,150 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Obwohl sich die Kontron Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -23,10 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -16,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,76 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kontron eine positive Entwicklung von +11,63 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,38 % 1 Monat -20,76 % 3 Monate -23,10 % 1 Jahr +31,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Kontron Aktie nach der Bestätigung der Gewinnprognose und der Senkung der Umsatzprognose. Während einige Teilnehmer eine Erholung des Kurses erwarten, wird die gesenkte Umsatzprognose als potenzieller Belastungsfaktor angesehen. Zudem wird über Leerverkäufe spekuliert, wobei einige glauben, dass diese nicht signifikant zugenommen haben. Die langfristige Wachstumsstory von Kontron wird von vielen als positiv hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Mrd.EUR wert.

Kontron AG, a leader in IoT, showcases resilience with a 37% EBITDA surge, driven by strategic deconsolidation and robust sector demand, forecasting EUR 1.7 billion revenue for 2025.

Kontron AG präsentiert spannende vorläufige Geschäftszahlen für 2025 und setzt auf starke Zukunftsperspektiven.

EQS-News: Kontron AG / Key word(s): Preliminary Results Kontron publishes preliminary figures for the first nine months of 2025 - Profit guidance for 2025 confirmed 29.10.2025 / 20:25 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of …

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.