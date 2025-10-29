DER ULTIMATE SANTORINI DAY KOMMT IM SOMMER 2026 MIT DEM ROYAL BEACH CLUB SANTORINI UND TOUREN ZU DEN HOT SPOTS DER INSEL

MIAMI, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) bringt das ultimative Urlaubserlebnis nach Santorini. Der Royal Beach Club Santorini, der im Sommer 2026 eröffnet werden soll, wird Urlauber von Royal Caribbean und Celebrity Cruises willkommen heißen und die atemberaubenden Vulkanstrände der griechischen Insel mit den charakteristischen Erlebnissen des Unternehmens sowie dem pulsierenden griechischen Geist und der griechischen Kultur kombinieren, um das ultimative Santorini-Erlebnis zu schaffen. Der Beach Club ist Teil des Ultimate Santorini Day, an dem Sie die Schätze der Insel erkunden können, von den weiß getünchten Gebäuden und Kirchen mit blauen Kuppeln in Oia bis hin zu einem Spaziergang durch die Geschäfte, Cafés und Kunstgalerien in Fira. Urlauber haben die Möglichkeit, diese Punkte auf ihrer Liste abzuhaken und gleichzeitig die mediterrane Atmosphäre des Beach Clubs zu genießen.

Royal Caribbean Group erweitert sein exklusives Urlaubsangebot bis 2028 von zwei auf acht Destinationen an Land

„Die Erweiterung unserer Royal Beach Club Collection um Santorini – einen der beliebtesten und schönsten Orte der Welt – ist ein bedeutender Schritt, um unser Urlaubsportfolio bis 2028 von zwei auf acht zu vergrößern und unseren Gästen mehr Möglichkeiten für unvergessliche Erlebnisse zu bieten", erklärte Jason Liberty, President und CEO der Royal Caribbean Group. „Wir freuen uns sehr, unseren Gästen die Schätze Santorinis näherzubringen – von den malerischen Dörfern bis hin zur berühmten Beach-Club-Kultur der Ägäis – und ihnen so ein ausgewogenes, authentisches Inselerlebnis zu bieten."

„Santorini hält ist ein faszinierendes Reiseziel für unsere Gäste bereit. Mit diesem neuen Strandclub verbinden wir das Beste, was die Insel zu bieten hat, mit dem exklusiven Service, für den Royal Caribbean bekannt ist", erklärte Michael Bayley, President und CEO von Royal Caribbean.

Die Royal Caribbean Group bereitet sich auf die Eröffnung des Beach Clubs im nächsten Sommer vor. Das ultimative Beach-Club-Erlebnis des Unternehmens wird eine neue innovative Methode bieten, um die Überlastung auf der Insel zu verringern, indem die auf Santorini ankommenden Gäste besser verteilt werden. Urlauber können ihre Reise an einem von drei Orten beginnen, wodurch Menschenansammlungen minimiert werden, sodass sie die Sehenswürdigkeiten und Klänge optimal genießen können.