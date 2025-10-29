Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group

Das Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Quartalszahlen führten zu einem Kursanstieg von 3,8%, jedoch gibt es Bedenken über die Nachhaltigkeit dieser Gewinne und mögliche Ermittlungen. Einige Anleger setzen auf Dividende und Wachstum, während andere technische Korrekturen erwarten.