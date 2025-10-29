Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Caterpillar
Tagesperformance: +11,96 %
Tagesperformance: +11,96 %
Platz 1
Performance 1M: +12,88 %
Performance 1M: +12,88 %
Boeing
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 2
Performance 1M: +1,65 %
Performance 1M: +1,65 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 3
Performance 1M: +7,13 %
Performance 1M: +7,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Quartalszahlen führten zu einem Kursanstieg von 3,8%, jedoch gibt es Bedenken über die Nachhaltigkeit dieser Gewinne und mögliche Ermittlungen. Einige Anleger setzen auf Dividende und Wachstum, während andere technische Korrekturen erwarten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Nike (B)
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 4
Performance 1M: -2,04 %
Performance 1M: -2,04 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 5
Performance 1M: -9,46 %
Performance 1M: -9,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications
Das Anleger-Sentiment zu Verizon Communications ist von Unsicherheit geprägt, insbesondere durch den CEO-Wechsel und Spekulationen über einen möglichen DOW-Abstieg. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um 15% gefallen, trotz stabiler Fundamentaldaten (Dividendenrendite 6,3%, KGV 9,1). Analysten aus dem wallstreetONLINE-Forum sehen die Aktie als unterbewertet und empfehlen Käufe bei Rücksetzern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verizon Communications eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 6
Performance 1M: +15,16 %
Performance 1M: +15,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch auf die Umsatzprognosen von 500 Mrd. USD bis 2026 blicken, gibt es auch Skepsis und Empfehlungen für Short-Positionen. Der Kurs liegt aktuell bei 178,50 Euro, was auf Unsicherheiten im Markt hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte