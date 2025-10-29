Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 29.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Verisk Analytics
Tagesperformance: -9,79 %
Platz 1
Performance 1M: -6,37 %
Performance 1M: -6,37 %
Alphabet
Tagesperformance: +9,33 %
Platz 2
Performance 1M: +8,92 %
Performance 1M: +8,92 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +9,12 %
Platz 3
Performance 1M: +9,14 %
Performance 1M: +9,14 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -8,51 %
Platz 4
Performance 1M: +1,53 %
Performance 1M: +1,53 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +6,72 %
Platz 5
Performance 1M: +2,04 %
Performance 1M: +2,04 %
American Electric Power
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 6
Performance 1M: +5,79 %
Performance 1M: +5,79 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -6,21 %
Platz 7
Performance 1M: -3,43 %
Performance 1M: -3,43 %
CoStar Group
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 8
Performance 1M: -10,33 %
Performance 1M: -10,33 %
PayPal
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 9
Performance 1M: +10,79 %
Performance 1M: +10,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie schloss auf Tagestief, und viele Anleger haben ihre Gewinne realisiert. Bedenken hinsichtlich der Nutzerentwicklung und der Wettbewerbsfähigkeit sind weit verbreitet. Aktienrückkäufe und Dividenden werden als unzureichend angesehen, um das Vertrauen der Anleger zu stärken, da andere Unternehmen deutlich besser wachsen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Paychex
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 10
Performance 1M: -2,85 %
Performance 1M: -2,85 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 11
Performance 1M: +3,48 %
Performance 1M: +3,48 %
Adobe
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 12
Performance 1M: -0,32 %
Performance 1M: -0,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Adobe im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines 6%igen Kursrückgangs in den letzten 14 Tagen gibt es positive Analystenmeinungen mit Kurszielen von $470 und $480. Skepsis bleibt wegen der AI-Integration und der Volatilität, während einige Anleger optimistisch sind, dass Adobe langfristig wachsen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 13
Performance 1M: +12,75 %
Performance 1M: +12,75 %
Palantir
Tagesperformance: +4,68 %
Platz 14
Performance 1M: +7,32 %
Performance 1M: +7,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, während die mögliche Kooperation mit Nvidia als Katalysator für weiteres Wachstum angesehen wird. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden mit hohen Erwartungen betrachtet, insbesondere hinsichtlich eines Umsatzes über 1 Milliarde USD. Zudem hoffen Anleger auf das Erreichen der 200 USD-Marke.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 15
Performance 1M: +2,06 %
Performance 1M: +2,06 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 16
Performance 1M: -1,53 %
Performance 1M: -1,53 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 17
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 18
Performance 1M: +11,91 %
Performance 1M: +11,91 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 19
Performance 1M: -3,86 %
Performance 1M: -3,86 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 20
Performance 1M: +5,91 %
Performance 1M: +5,91 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 21
Performance 1M: +21,86 %
Performance 1M: +21,86 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 22
Performance 1M: +17,27 %
Performance 1M: +17,27 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 23
Performance 1M: +12,18 %
Performance 1M: +12,18 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 24
Performance 1M: +10,08 %
Performance 1M: +10,08 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 25
Performance 1M: -4,79 %
Performance 1M: -4,79 %
Copart
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 26
Performance 1M: -1,35 %
Performance 1M: -1,35 %
Xcel Energy
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 27
Performance 1M: -1,74 %
Performance 1M: -1,74 %
Intuit
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 28
Performance 1M: -2,84 %
Performance 1M: -2,84 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 29
Performance 1M: -9,15 %
Performance 1M: -9,15 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 30
Performance 1M: +13,83 %
Performance 1M: +13,83 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 31
Performance 1M: -8,88 %
Performance 1M: -8,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Kritiker bemängeln die riskante Strategie von CEO Saylor, der Schulden für Bitcoin-Käufe aufnimmt. Zudem erhielt das Unternehmen ein "Junk Rating" (B-) von S&P Global, was die spekulative Natur seiner Finanzierungsstrategie unterstreicht. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war ebenfalls negativ, beeinflusst durch Shortselling und Marktunsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 32
Performance 1M: -4,05 %
Performance 1M: -4,05 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 33
Performance 1M: +41,83 %
Performance 1M: +41,83 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 34
Performance 1M: +15,16 %
Performance 1M: +15,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch auf die Umsatzprognosen von 500 Mrd. USD bis 2026 blicken, gibt es auch Skepsis und Empfehlungen für Short-Positionen. Der Kurs liegt aktuell bei 178,50 Euro, was auf Unsicherheiten im Markt hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 35
Performance 1M: +11,07 %
Performance 1M: +11,07 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 36
Performance 1M: -10,01 %
Performance 1M: -10,01 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 37
Performance 1M: +7,72 %
Performance 1M: +7,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 20% zugelegt. Übernahmeinteresse von Netflix, Amazon und Apple sorgt für Auftrieb, während ein abgelehntes Angebot von Paramount auf eine mögliche Übernahmeschlacht hindeutet. Ein Forumsteilnehmer sieht Kurse zwischen 24-28 Euro, was die positive Stimmung unterstreicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
