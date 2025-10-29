Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Fiserv
Tagesperformance: -43,83 %
Platz 1
Performance 1M: -1,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fiserv
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Fiserv im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Einige sehen Kaufgelegenheiten, während andere auf weitere Kursrückgänge warten. Trotz einer negativen Kursentwicklung und Gewinnwarnungen wird die Aktie als potenziell unterbewertet wahrgenommen, da das Unternehmen solide Gewinne erzielt hat.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fiserv eingestellt.
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: +16,44 %
Platz 2
Performance 1M: -2,67 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +15,56 %
Platz 3
Performance 1M: +7,44 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -12,43 %
Platz 4
Performance 1M: +3,34 %
Centene
Tagesperformance: +12,39 %
Platz 5
Performance 1M: -4,23 %
Caterpillar
Tagesperformance: +12,08 %
Platz 6
Performance 1M: +12,88 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -11,05 %
Platz 7
Performance 1M: -9,40 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -9,81 %
Platz 8
Performance 1M: -6,37 %
Western Digital
Tagesperformance: +9,67 %
Platz 9
Performance 1M: +22,80 %
Alphabet
Tagesperformance: +8,85 %
Platz 10
Performance 1M: +8,92 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -8,85 %
Platz 11
Performance 1M: +1,53 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +8,62 %
Platz 12
Performance 1M: +9,14 %
Hormel Foods
Tagesperformance: -8,55 %
Platz 13
Performance 1M: -3,54 %
Garmin
Tagesperformance: -8,21 %
Platz 14
Performance 1M: +1,46 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -7,07 %
Platz 15
Performance 1M: -3,21 %
Cummins Inc.
Tagesperformance: +7,06 %
Platz 16
Performance 1M: -0,49 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +6,72 %
Platz 17
Performance 1M: +2,04 %
American Electric Power
Tagesperformance: +6,38 %
Platz 18
Performance 1M: +5,79 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -6,36 %
Platz 19
Performance 1M: +3,04 %
eBay
Tagesperformance: -6,34 %
Platz 20
Performance 1M: +9,64 %
Global Payments
Tagesperformance: -6,25 %
Platz 21
Performance 1M: +2,04 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -6,21 %
Platz 22
Performance 1M: -3,43 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -6,20 %
Platz 23
Performance 1M: -0,06 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 24
Performance 1M: +10,45 %
Paycom Software
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 25
Performance 1M: -8,35 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -5,90 %
Platz 26
Performance 1M: -24,52 %
International Paper
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 27
Performance 1M: +4,37 %
Arista Networks
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 28
Performance 1M: +11,43 %
CoStar Group
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 29
Performance 1M: -10,33 %
Corpay
Tagesperformance: -5,71 %
Platz 30
Performance 1M: -3,16 %
PayPal
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 31
Performance 1M: +10,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% verloren, was Bedenken über die schwachen Perspektiven und die Notwendigkeit eines Anstiegs der Nutzerzahlen aufwirft. Während einige auf eine Erholung hoffen, befürchten viele einen weiteren Rückgang, insbesondere angesichts des Konkurrenzdrucks.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Vistra
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 32
Performance 1M: -7,60 %
Palantir
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 33
Performance 1M: +7,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, während die mögliche Kooperation mit Nvidia als Katalysator für weiteres Wachstum angesehen wird. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden mit hohen Erwartungen betrachtet, insbesondere hinsichtlich eines Umsatzes über 1 Milliarde USD. Zudem hoffen Anleger auf das Erreichen der 200 USD-Marke.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.
Corning
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 34
Performance 1M: +9,87 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 35
Performance 1M: -0,24 %
Eaton
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 36
Performance 1M: +3,22 %
NRG Energy
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 37
Performance 1M: +2,90 %
IDEX
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 38
Performance 1M: +4,40 %
Hubbell
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 39
Performance 1M: +7,71 %
Jabil
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 40
Performance 1M: -0,03 %
