JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 1.516EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 21:28 Uhr) gehandelt.



