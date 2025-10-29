    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Fed-Chef Powell hält KI-Kurshoch nicht für Blase

    Für Sie zusammengefasst
    • Powell sieht keine Parallele zur Dotcom-Blase.
    • KI-Unternehmen erzielen Gewinne und haben Modelle.
    • Nvidia erreicht fünf Billionen Dollar Börsenwert.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, sieht keine Parallele zwischen der Dotcom-Blase und den aktuellen Kurssteigerungen bei KI-Unternehmen. Die hochbewerteten Konzerne rund um Künstliche Intelligenz erzielten Gewinne und könnten Geschäftsmodelle vorweisen, sagte er bei einer Pressekonferenz.

    Dies sei ein deutlicher Unterschied zu den spekulativen Unternehmen in der Vergangenheit. Künstliche Intelligenz sei derzeit "eindeutig eine der wichtigsten Wachstumsquellen der Wirtschaft", sagte Powell weiter.

    Erst am Mittwoch hatte der Chipkonzern Nvidia als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar beim Börsenwert geknackt. Die Nvidia-Aktie ist auf einem Höhenflug, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt.

    In den 1990er Jahren waren viele Internet- und Technologie-Unternehmen extrem überbewertet - obwohl sie keine Gewinne erzielt hatten. Hinter vielen Visionen und Geschäftsideen standen keine nachhaltigen Geschäftsmodelle. Die sogenannte Dotcom-Blase blähte sich weiter auf und platzte dann im Jahr 2000./ngu/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 232,7 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 21:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +13,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,37 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +14,50 %/+31,26 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
