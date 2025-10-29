Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafe

Falvon schrieb 29.06.25, 14:48

Ich glaube die Situation ist ein bisschen vergleichbar wie Meta vor ein paar Jahren als TikTok als ernstzunehmender Konkurrent aufkam.



Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und längeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.



Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.



Mittlerweile weiß man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mächtiger gemacht haben.



Bei Google ist es m.E. nach ähnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natürlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion führen.



Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang abläuft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden können. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.