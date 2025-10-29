Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafe
- Alphabet steigert Quartalsgewinn um ein Drittel.
- Umsatz wächst um 16 Prozent auf 102,35 Milliarden.
- KI-Integration könnte Klicks auf Links reduzieren.
MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet hat seinen Quartalsgewinn trotz einer Milliardenstrafe der EU um rund ein Drittel gesteigert. Der Internet-Riese verdiente von Juli bis September 34,98 Milliarden Dollar (rund 30,1 Mrd Euro) nach 26,30 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Die EU-Kommission wirft Google und Alphabet Wettbewerbsverstöße im Werbegeschäft vor und verhängte im September eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro.
Den Umsatz steigerte Alphabet im Jahresvergleich um 16 Prozent auf knapp 102,35 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Das Werbegeschäft von Google samt der Videoplattform Youtube bleibt der wichtigste Geldbringer des Konzerns: Es wuchs im Jahresvergleich um 12,6 Prozent auf 56,57 Milliarden Dollar. Der Internet-Konzern gestaltet seine Suchmaschine gerade mit Künstlicher Intelligenz um.
Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdiente Google aber traditionell das Geld.
Die Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fünf Prozent zu./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,54 % und einem Kurs von 249,1 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 21:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +5,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 202,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -18,70 %/+20,75 % bedeutet.
Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und längeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.
Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.
Mittlerweile weiß man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mächtiger gemacht haben.
Bei Google ist es m.E. nach ähnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natürlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion führen.
Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang abläuft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden können. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.