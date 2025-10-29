    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel trotz EU-Strafe

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet steigert Quartalsgewinn um ein Drittel.
    • Umsatz wächst um 16 Prozent auf 102,35 Milliarden.
    • KI-Integration könnte Klicks auf Links reduzieren.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet hat seinen Quartalsgewinn trotz einer Milliardenstrafe der EU um rund ein Drittel gesteigert. Der Internet-Riese verdiente von Juli bis September 34,98 Milliarden Dollar (rund 30,1 Mrd Euro) nach 26,30 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Die EU-Kommission wirft Google und Alphabet Wettbewerbsverstöße im Werbegeschäft vor und verhängte im September eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro.

    Den Umsatz steigerte Alphabet im Jahresvergleich um 16 Prozent auf knapp 102,35 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Das Werbegeschäft von Google samt der Videoplattform Youtube bleibt der wichtigste Geldbringer des Konzerns: Es wuchs im Jahresvergleich um 12,6 Prozent auf 56,57 Milliarden Dollar. Der Internet-Konzern gestaltet seine Suchmaschine gerade mit Künstlicher Intelligenz um.

    Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdiente Google aber traditionell das Geld.

    Die Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fünf Prozent zu./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,54 % und einem Kurs von 249,1 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 21:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +5,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,44 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 202,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -18,70 %/+20,75 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
