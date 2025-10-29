WDH/ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Dow nach Rekord tiefer - Powell dämpft
- US-Börsen reagieren negativ auf Powells Aussagen.
- Fed senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte.
- Nvidia und Caterpillar erzielen starke Kursgewinne.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch verschnupft auf Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell im späten Handel reagiert. Die wichtigsten Indizes drehten ins Minus, nachdem sie zuvor noch erneut auf Rekordstände gestiegen waren. Der Fed-Vorsitzende hatte auf einer Pressekonferenz nach der Verkündung der Leitzinsentscheidung die Hoffnung der Anleger auf einen weiteren Schritt nach unten im Dezember etwas gedämpft. Allerdings lockerte sich die Stimmung am Markt schnell wieder, die wichtigsten besonders zinssensiblen Technologie-Indizes gingen sogar höher aus dem Handel.
Der Dow gab zu Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 47.632,00 Punkte nach. Der S&P 500 verharrte prozentual bei 6.890,59 Punkten. Für den technologiestarken Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,41 Prozent auf 26.119,85 Punkte nach oben. Der mehr Werte umfassende Nasdaq Composite zog um 0,55 Prozent auf 23.958,47 Punkte an.
Powell hatte gesagt, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen aufwärts gerichtet seien und im Dezember eine weitere Zinssenkung zur Stützung des Arbeitsmarktes keinesfalls eine ausgemachte Sache sei. Dabei hatten Anleger genau darauf gehofft.
Zuvor hatte die Fed den Leitzins wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Sie reduzierte das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,0 Prozent. Die vehementen Forderungen von Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen dürften eine Rolle gespielt haben.
Allerdings fehlten der Fed dieses Mal zur Beurteilung der aktuellen Lage wichtige Konjunkturdaten, die infolge des andauernden Shutdowns in den USA nicht oder nur verspätet veröffentlicht wurden. Ein Ende der Haushaltssperre ist bislang nicht in Sicht.
"Die fehlenden Daten machen den Währungshütern das Leben derzeit schwer", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Es scheine so, dass die Fed im Zweifelsfalle wohl lieber auf eine Zinssenkung im Dezember verzichte, als wegen einer unzureichenden Datenlage eine falsche Entscheidung zu treffen.
Unter den Einzelwerten sorgte Nvidia für Aufsehen. In einem für Aktien weiterhin günstigen Umfeld konnte der Chiphersteller beim Börsenwert erstmals die Marke von fünf Billionen US-Dollar knacken. Die Papiere sind auf einem Höhenflug, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt. Die Anteilscheine von Nvidia gewannen am Ende drei Prozent.
An der Dow-Spitze schnellten die Anteilscheine von Caterpillar um fast 12 Prozent in die Höhe. Es war der größte Tagesgewinn seit 2009. Der Baumaschinen-Spezialist hatte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Energieausrüstung profitiert. Ebenfalls gefragt waren die Aktien von Verizon , sie stiegen um gut 2 Prozent. Der harte Wettbewerb macht dem Telekomkonzern zwar weiter zu schaffen, dennoch überraschte der Gewinn positiv. Zudem wurde der Ausblick bestätigt.
Am Dow-Ende verloren Boeing 4,4 Prozent. Der kriselnde Flugzeugbauer muss die Auslieferung seines Großraumjets 777X wie erwartet erneut verschieben und verbucht dafür einen weiteren Milliardenverlust.
Als klares Schlusslicht im S&P 500 knickten die Papiere von Fiserv um 44 Prozent ein. Der Anbieter von Software und Zahlungsverkehrs-Dienstleistungen für Finanzinstitute hatte die Gewinnprognose gekappt sowie eine umfassende Umstrukturierung des Leitungs- und Kontrollgremiums angekündigt./la/he
In Sachen Performance ist mein Depot aktuell kein Ruhmesblatt. Wer wie ich stark auf Gesundheit und staples setzt und nur wenig KI sowie keine Rüstung im Depot hat, hängt seit geraumer Zeit hinter. Nun allerdings die Pferde zu wechseln erscheint mir nicht zielführend da die Prämissen der zugrundeliegenden Überlegungen weiterhin überwiegend intakt sind. Es braucht jedoch einen längeren Atem.
Für mich stellt sich nicht mehr die Frage ob es eine Blase ist, sondern nur wann sie platzen wird. Die inzestuösen Strukturen der gegenseitigen Bestellungen und Beteiligungen rund um OpenAI sind sehr bedenklich. Mitten drin steht Oracle. Anders als die MAG 7 kann Oracle die enormen Investitionen aber nicht aus dem CF stemmen, sondern nimmt massive Schulden in Kauf. Basierend auf Bestellungen vornehmlich eines einzigen Kunden, der nun Zahlungsverpflichtungen von 1.000 Mrd. USD draußen hat, von denen man sich als normaler Mensch nicht vorstellen kann, dass sie das mit kostenpflichtigen Angeboten rund um Chat GPT jemals wieder reinholen können und auch selbst (bei Oracle und co.) ihre Bestellungen werden bezahlen können.
Womit wir bei meinem aktuell größten Investment im Depot wären: Oracle ist spätestens seit der jüngsten Entwicklung eine massive Wette, dass das Kartenhaus nicht zusammenfällt. Während Microsoft, Alphabet und co. „nur“ ein paar Jahresgewinne verlieren würden, wäre Oracle in seiner Existenz bedroht. Diese Thematik macht mich sehr nachdenklich. Denn es bedeutet, dass sich mein ursprünglicher Investmentcase völlig verändert hat: Ich kaufte Oracle 2015 und 2018 zu ~36 EUR als eine lame duck im Techsektor, ähnlich wie Cisco: Ein bisschen die aktuellen Trends verschlafen, aber mit leichtem Wachstum, günstiger Bewertung, solider Bilanz und punktuellen Akquisitionen aus dem CF. Dann haben sie doch noch den Dreh zur Cloud bekommen und der Kurs stieg seit 20 Jahren in einer stetigen Weise wie kaum eine andere Techaktie.
Was sie nun planen, stellt das bisherige Brot- und Buttergeschäft in den Schatten und finanziert sich auch nicht durch Selbiges. Aufgrund oder o.g. Risiken halte ich deshalb mein Investment eigentlich nicht mehr für gerechtfertigt. Und da bin ich noch gar nicht auf die derzeitige Bewertung eingegangen sondern sehe eher den signifikanten Geldabfluss als Nachteil, der mir durch die hohe Steuerzahlung blühen würde. Geld, was dann nicht zur Wiederanlage zur Verfügung steht. (über alternative Investments habe ich zudem noch gar nicht nachgedacht).
