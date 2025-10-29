Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 1.522 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 21:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 47,99 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.045,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.835,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +20,72 %/+61,18 % bedeutet.