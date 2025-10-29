ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Adyen auf 1860 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy" nach soliden Zahlen.
- Robuste Geschäftstrends unterstützen positive Bewertung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 1.522 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 21:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 47,99 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.045,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.835,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +20,72 %/+61,18 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1860 Euro