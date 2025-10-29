    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Microsoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig - Aktie fällt dennoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft wächst stark durch KI- und Cloud-Nachfrage.
    • Umsatz im Q1 2025/26 steigt um 18% auf 77,7 Mrd.
    • Aktie reagiert negativ auf fehlende KI-Prognosen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft bleibt dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste auf rasantem Wachstumskurs. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 77,7 Milliarden US-Dollar (67 Mrd Euro) zu, wie der Softwarehersteller am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss in Redmond mitteilte.

    Der operative Gewinn legte um fast ein Viertel auf 38 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich blieben mit knapp 28 Milliarden Dollar rund zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr hängen. Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie des Unternehmens gab nachbörslich in einer ersten Reaktion um bis zu fast fünf Prozent nach. Rund eine halbe Stunde nach der Mitteilung reduzierte das Papier das Minus auf zwei Prozent.

    Händler führten dies unter anderem darauf zurück, dass in der Mitteilung keine Aussagen zur Prognose für die Erwartungen im KI-Geschäft enthalten sind. Diese sollen in der Analystenkonferenz folgen. Außerdem sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn nur etwas besser als erwartet ausgefallen. Microsoft gehört gemeinsam mit Apple nach Nvidia zu den weltweit wertvollsten Unternehmen.

    Apple und Microsoft kommen derzeit auf einen Börsenwert von rund vier Billionen Dollar und haben damit aktuell einen Rückstand von rund einer Billion auf Nvidia, den Hauptprofiteur des KI-Booms an den Finanzmärkten. Der Chiphersteller übersprang am Mittwoch als erstes Unternehmen überhaupt die Schwelle von 5 Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung./zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 232,5 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 21:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +13,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,37 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +14,44 %/+31,18 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
