Alphabet Aktie schießt durch die Decke - 29.10.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Alphabet investiert war, konnte einen Gewinn von +37,91 % verbuchen.

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,02 % konnte die Alphabet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Alphabet ist ein globaler Technologieführer mit einer starken Marktstellung in der digitalen Werbung und Suchtechnologie.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alphabet +24,54 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Alphabet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,62 % 1 Monat +8,92 % 3 Monate +37,91 % 1 Jahr +48,47 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Bil.EUR wert.

Googles Mutterkonzern Alphabet hat seinen Quartalsgewinn trotz einer Milliardenstrafe der EU um rund ein Drittel gesteigert. Der Internet-Riese verdiente von Juli bis September 34,98 Milliarden Dollar (rund 30,1 Mrd Euro) nach 26,30 Milliarden …

Alphabet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.