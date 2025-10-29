    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wilders

    'Der Wähler hat gesprochen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Wilders gesteht: Wahlergebnis enttäuscht Erwartungen.
    • PVV bleibt zweitstärkste Kraft im Parlament.
    • Prognosen: 25 Sitze, zwei weniger als 2021.

    DEN HAAG (dpa-AFX) - Der Rechtspopulist Geert Wilders hat eingeräumt, dass sein Ergebnis bei der niederländischen Parlamentswahl hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. "Der Wähler hat gesprochen", schrieb er am Abend auf X. "Wir hatten auf ein anderes Ergebnis gehofft." Allerdings sei seine Partei für die Freiheit (PVV) immer noch die zweitstärkste Kraft und könne immer noch größte Partei werden, falls sich das Ergebnis im Laufe des Abends noch verändere.

    Nach den ersten beiden Prognosen des niederländischen Fernsehens hat die Partei von Wilders 25 der insgesamt 150 Sitze im Parlament in Den Haag geholt, zwei weniger als die linksliberalen Demokraten 66, die damit die größte Partei wären. Bei der Parlamentswahl vor zwei Jahren hatte Wilders noch 37 Sitze gewonnen./ab/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
