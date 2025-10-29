DEN HAAG (dpa-AFX) - Der Rechtspopulist Geert Wilders hat eingeräumt, dass sein Ergebnis bei der niederländischen Parlamentswahl hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. "Der Wähler hat gesprochen", schrieb er am Abend auf X. "Wir hatten auf ein anderes Ergebnis gehofft." Allerdings sei seine Partei für die Freiheit (PVV) immer noch die zweitstärkste Kraft und könne immer noch größte Partei werden, falls sich das Ergebnis im Laufe des Abends noch verändere.

Nach den ersten beiden Prognosen des niederländischen Fernsehens hat die Partei von Wilders 25 der insgesamt 150 Sitze im Parlament in Den Haag geholt, zwei weniger als die linksliberalen Demokraten 66, die damit die größte Partei wären. Bei der Parlamentswahl vor zwei Jahren hatte Wilders noch 37 Sitze gewonnen./ab/DP/he



