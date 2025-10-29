    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Kreditinstitut sei für seine Anleger gut aufgestellt, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Expertin verwies auf unternehmensinterne Verbesserungsmaßnahmen und ein günstiges operatives Umfeld./rob/la/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 31,01EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Anke Reingen
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


