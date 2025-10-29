    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Freue mich sehr auf Treffen mit Xi

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump freut sich auf Treffen mit Xi Jinping in Busan.
    • Spannungen im Handels- und Zollstreit könnten gelöst werden.
    • Erstes Treffen seit 2019, große Erwartungen an Gespräche.

    BUSAN (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan hat sich US-Präsident Donald Trump vorfreudig geäußert. "Ich freue mich sehr auf mein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

    Bei der Zusammenkunft der Staatsoberhäupter der beiden größten Volkswirtschaften wird mit Spannung erwartet, ob es zu einem Durchbruch im laufenden Handels- und Zollstreit kommt. Trump hatte mehrmals in Aussicht gestellt, einen Deal mit China erreichen zu können.

    Es ist das erste Treffen von ihm und Xi seit 2019. Damals hatte Trump als US-Präsident in seiner ersten Amtszeit Xi im japanischen Osaka während des G20-Gipfels getroffen./fsp/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trump Freue mich sehr auf Treffen mit Xi Wenige Stunden vor seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan hat sich US-Präsident Donald Trump vorfreudig geäußert. "Ich freue mich sehr auf mein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi", schrieb Trump auf seiner …