Manganese X Energy ernennt Desmond Tranquilla, P.Eng., als neuen Direktor

Montreal, Québec – 30. Oktober 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Desmond Tranquilla, P.eng., in sein Board of Directors mit Wirkung vom 29. Oktober 2025 bekannt zu geben.

Herr Tranquilla, gebürtig in New Brunswick und Absolvent der University of New Brunswick, ist ein erfahrener Bergbaufachmann mit über 32 Jahren Erfahrung in Projektmanagement, Minenbau, Betrieb und strategischer Entwicklung. Er hatte Führungspositionen bei großen Bergbau- und Ingenieurunternehmen inne, darunter Canada Nickel Company Inc., SNC-Lavalin North America, Ausenco Canada, AMEC Americas und Detour Gold Corporation.

Als Vice President, Projects für Canada Nickel Company spielte er eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des Nickelprojekts Crawford. Zu den Highlights seiner Karriere gehören die Beteiligung an der Durchführung großer Investitionsprojekte wie das Atmospheric Emission Reduction Project von Vale im Wert von 1,6 Mrd. CAD, das Projekt Detour Lake von Detour Gold Corporation im Wert von 1,5 Mrd. CAD, die Projekt Cory Red Product Expansion und das Projekt Piccadilly Mine von Potash Corporation of Saskatchewan. Er verfügt über breites Fachwissen in Bezug auf alle Phasen des Projektlebenszyklus – von der frühzeitigen Rahmenbewertung und Machbarkeit über Design, Konstruktion, Inbetriebnahme bis zum Betrieb – sowohl über Greenfield- als auch Brownfield-Erschließungsprojekte in Nordamerika.

Die umfassende technische und operative Erfahrung von Herrn Tranquilla wird für Manganese X von unschätzbarem Wert sein, da es Fortschritte hinsichtlich des Abschlusses seiner Vormachbarkeitsstudie („PFS“) für sein hochreines Manganprojekt Battery Hill macht und seine Position in der nordamerikanischen Lieferkette für EV-Batterien weiter stärkt.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, kommentierte: „Wir freuen uns, Des in einem so spannenden Stadium unserer Entwicklung im Board begrüßen zu dürfen. Seine nachweisliche Erfahrung bei der Durchführung großer Bergbauprojekte wird für uns von großem Nutzen sein, da wir uns um den Aufbau einer robusten nordamerikanischen Lieferkette für hochreines Mangan bemühen.“