    Pressestimme

    'Stuttgarter Zeitung' zu Mercedes

    • Mercedes-Chef Källenius präsentiert optimistische Zahlen.
    • CLA zeigt Innovationskraft trotz Unternehmenskrise.
    • Markteinführung in China soll Marktanteile zurückgewinnen.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Mercedes:

    "Wenn man Mercedes-Chef Ola Källenius zuhört, wie er vor internationalen Analysten die Geschäftszahlen präsentiert, kommt man nicht so leicht auf die Idee, dass sich das Unternehmen in einer tiefen Krise befindet. Gleichwohl verbreitet Källenius mehr als nur Zweckoptimismus. Ausgerechnet der CLA, das kleinste unter den neuen Fahrzeugen aus dem Hause Mercedes, zeigt, welche Innovationskraft das Unternehmen auch und gerade in der Krise auszeichnet. In wenigen Tagen kommt das Fahrzeug nach einem guten Start in Europa auch auf den chinesischen Markt - und es gibt durchaus Anlass zu der Erwartung, dass man dort nach heftigen Einbußen endlich wieder Marktanteile erobern und ein starkes Zeichen gegen den Niedergang setzen kann."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
