    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Die Glocke' zum Zustand der Erde/Klimawandel

    Für Sie zusammengefasst
    • Klimaschutz kostet, aber ist unverzichtbar.
    • Erde auf Intensivstation, Vitalfunktionen gefährdet.
    • Ignorieren führt zu höheren globalen Schäden.

    OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Zustand der Erde/Klimawandel:

    "Klima- und Umweltpolitik - die kostet, belastet die Wirtschaft und bringt kaum Wählerzuspruch, lautet ein gängiges Argument der Kritiker. (.) Die Erde liegt, was ihre Vitalfunktionen angeht, laut einem internationalen Forscherteam längst auf der Intensivstation. (.) Angesichts der dramatischen Lage verfängt das vielfach angeführte Kostenargument nicht. Ja, es ist richtig: Der Kampf gegen den Klimawandel hat seinen Preis. Aber wenn heute nicht investiert und gegengesteuert wird, dann sind globale wirtschaftliche Schäden und klimabedingte Auswirkungen zu erwarten, deren - nicht nur finanzielle - Kosten um ein Vielfaches höher sind. Wollen wir es wirklich darauf ankommen lassen?"/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Die Glocke' zum Zustand der Erde/Klimawandel "Die Glocke" zum Zustand der Erde/Klimawandel: "Klima- und Umweltpolitik - die kostet, belastet die Wirtschaft und bringt kaum Wählerzuspruch, lautet ein gängiges Argument der Kritiker. (.) Die Erde liegt, was ihre Vitalfunktionen angeht, laut …